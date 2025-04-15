Скидки, премии и хорошая зарплата: пенсионеров ищут на интересную работу

Опыт работы на аналогичных должностях желателен, но не обязателен

Вакансии для пенсионеров в Украине есть — пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии. Например, в Ужгороде им предлагают работу продавца-кассира.

Предложение размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Заработная плата — 15 тысяч гривен. Посменный график работы 2/2 (с 08:00 до 22:00). Можно без опыта работы – всему необходимому научат. Работникам предоставляют скидки на всю продукцию магазина. Также действует прозрачная система премирования.

Что нужно делать

работать с товаром и ценниками (частично на кассе);

обеспечивать полки товаром и актуальными ценниками;

консультировать покупателей и помогать им с выбором;

соблюдать стандарты обслуживания и поддерживать высокий уровень сервиса.

Претендент на вакансию должен быть внимательным и аккуратным. Он должен уметь общаться с покупателями и хотеть помогать людям.

Как рассказывал "Телеграф", в Киеве ищут активного пенсионера для работы консьержем. Это — неполная занятость вахтовым методом с графиком "сутки через двое".