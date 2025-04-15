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Скидки, премии и хорошая зарплата: пенсионеров ищут на интересную работу

Автор
Елена Руденко
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Автор
Работа для пенсионеров
Работа для пенсионеров. Фото Коллаж "Телеграф"

Опыт работы на аналогичных должностях желателен, но не обязателен

Вакансии для пенсионеров в Украине есть — пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии. Например, в Ужгороде им предлагают работу продавца-кассира.

Предложение размещено на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Заработная плата — 15 тысяч гривен. Посменный график работы 2/2 (с 08:00 до 22:00). Можно без опыта работы – всему необходимому научат. Работникам предоставляют скидки на всю продукцию магазина. Также действует прозрачная система премирования.

Что нужно делать

  • работать с товаром и ценниками (частично на кассе);
  • обеспечивать полки товаром и актуальными ценниками;
  • консультировать покупателей и помогать им с выбором;
  • соблюдать стандарты обслуживания и поддерживать высокий уровень сервиса.

Претендент на вакансию должен быть внимательным и аккуратным. Он должен уметь общаться с покупателями и хотеть помогать людям.

Как рассказывал "Телеграф", в Киеве ищут активного пенсионера для работы консьержем. Это — неполная занятость вахтовым методом с графиком "сутки через двое".

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#Ужгород #Пенсионеры #Робота #Вакансии