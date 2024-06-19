Дешево и сердито: классные тачки, которые продаются на авторынке во Львове (фото, видео)

Есть неплохие варианты от 6 тысяч долларов

Приобрести автомобиль всегда было хлопотным делом, особенно когда бюджет ограничен. Однако в этом вопросе львовский авторынок может стать настоящим спасительным кругом. Здесь можно наткнуться на хорошие предложения по доступным ценам.

Среди широкого разнообразия машин на автобазаре встречаются и несколько удивительно удачных вариантов. Свежий обзор предлагает Youtube-канал Koloryt Motors.

Volkswagen Jetta

За 17 тысяч долларов можно купить почти новый Volkswagen Jetta с пробегом всего 25 тысяч километров. Год выпуска – 2020. Под капотом у него 1,4-литровый бензиновый мотор. Автомобиль на автомате.

Hyundai i20

За 8800 долларов в Украине продается Hyundai i20 2013 года выпуска. Под капотом у автомобиля – 1,4-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Салон – комбинированный. Пробег автомобиля составляет 168 тысяч км.

Opel Astra J

Если вам нужен недорогой хэтчбек, обратите внимание на Opel Astra J. Этот автомобиль за 8399 имеет пробег 142 тысяч километров. Автомобиль тоже на автомате. Он 2010 года выпуска.

Skoda Octavia А5

Автомобиль 2010 года выпуска с довольно большим пробегом – 258 тысяч километров, однако, как говорит владелец, по европейским дорогам. Автомобиль из Швейцарии. Полный привод, механика, 1,6-литровый дизельный мотор. Стоимость — 7999 долларов.

Volkswagen Passat B6

Автомобиль 2007 года выпуска всего за 6500 долларов. Машина проехала 277 тысяч километров. КПП – механическая, под капотом – 2,0-литровый бензиновый мотор.

Toyota Verso

Если вам нужно японское качество, обратите внимание на Toyota Verso. За 7700 можно купить автомобиль с 249 тысячами пробега и 2,0-литровым дизельным двигателем. Коробка передач – механическая.

Skoda Octavia А7

Для любителей универсала на авторынке продается Skoda Octavia А7 2018 года выпуска с 1,6-литровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег составляет 222 тысячи километров. Стоимость авто — 15 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" также рассказывал об автомобилях до 5 тысяч долларов, которые можно купить на авторынке в Луцке. Это неплохие экземпляры на любой вкус.