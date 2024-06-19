Дешево та сердито: класні тачки, які продаються на авторинку у Львові (фото, відео)

Є непогані варіанти від 6 тисяч доларів

Придбати автомобіль завжди було клопітною справою, особливо коли бюджет обмежений. Однак у цьому питанні львівський авторинок може стати справжнім рятівним колом. Тут можна наштовхнутися на хороші пропозиції з доступними цінами.

Серед широкого розмаїття машин на автобазарі трапляються й кілька напрочуд вдалих варіантів. Свіженький огляд пропонує Youtube-канал Koloryt Motors.

Volkswagen Jetta

За 17 тисяч доларів можна придбати майже новий Volkswagen Jetta з пробігом всього 25 тисяч кілометрів. Рік випуску — 2020. Під капотом у нього 1,4-літровий бензиновий мотор. Автомобіль на автоматі.

Hyundai i20

За 8800 доларів в Україні продається Hyundai i20 2013 року випуску. Під капотом в автомобіля — 1,4-літровий бензиновий двигун, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Салон — комбінований. Пробіг автомобіля складає 168 тисяч км.

Opel Astra J

Якщо вам потрібен недорогий хетчбек, зверніть увагу на Opel Astra J. Цей автомобіль за 8399 має пробіг 142 тисячі кілометрів. Автомобіль також на автоматі. Він 2010 року випуску.

Skoda Octavia А5

Автомобіль 2010 року випуску з доволі величеньким пробігом — 258 тисяч кілометрів, проте, як каже власник, по європейських дорогах. Автомобіль зі Швейцарії. Повний привід, механіка, 1,6-літровий дизельний мотор. Вартість — 7999 доларів.

Volkswagen Passat B6

Автомобіль 2007 року випуску всього за 6500 доларів. Машина проїхала 277 тисяч кілометрів. КПП — механічна, під капотом — 2,0-літровий бензиновий мотор.

Toyota Verso

Якщо вам потрібна японська якість, зверніть увагу на Toyota Verso. За 7700 можна придбати автомобіль з 249 тисячами пробігу та 2,0-літровим дизельним двигуном. Коробка передач — механічна.

Skoda Octavia А7

Для поціновувачів універсалу на авторинку продається Skoda Octavia А7 2018 року випуску з 1,6-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Пробіг складає 222 тисячі кілометрів. Вартість авто — 15 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" також розповідав про автомобілі до 5 тисяч доларів, які можна купити на авторинку у Луцьку. Це непогані екземпляри на будь-який смак.