Воплощение "американской мечты": Mercury Monterey 1969 года продают в Украине (фото)

Кабриолет из прошлого – раритетный Mercury Monterey

В столице Украины появилась редкая возможность приобрести настоящую легенду американского автопрома – Mercury Monterey 1969 года выпуска в кузове кабриолет. Этот автомобиль является воплощением классической американской роскоши и комфорта на четырех колесах.

Этот кабриолет сочетает все то, что ассоциируется с "американской мечтой" 60-х годов: огромные размеры, мощный двигатель, роскошный интерьер и уникальный стиль. Плавные линии кузова, хромированные детали и характерная радиаторная решетка мгновенно привлекают внимание, напоминая о золотой эре дизайна американских автомобилей.

История и особенности

Mercury Monterey был флагманской моделью подразделения Ford Motor Company, ориентированного на премиум-сегмент и самых взыскательных потребителей. Этот экземпляр является одним из немногих 6-местных кабриолетов в мире, который не только сохранился до наших дней, но и прошел тщательную процедуру восстановления нового автомобиля.

Дизайн Monterey 1969 года стал квинтэссенцией американского стиля конца 60-х. Длинный, элегантный кузов с плавными линиями, обильно украшенный хромированными деталями, сразу привлекает внимание. Характерная решетка радиатора с горизонтальными планками и двойные передние фары, встроенные в широкие крылья, придают автомобилю неповторимый вид.

Под капотом этого красавца скрывается мощный V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 6.4 литра. С мощностью около 320-350 л. и крутящим моментом примерно 570-600 Нм этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 8-9 секунд, что впечатляет даже по современным стандартам.

Интерьер Monterey не менее шикарный. Просторный 6-местный салон с комфортабельными диванами украшен высококачественными материалами: кожей, деревом и хромом. Широкая панель приборов с круглыми циферблатами и руль с тонким ободом создают атмосферу настоящего американского автомобиля того периода.

Технически Monterey 1969 был достаточно прогрессивным. Он оснащался гидроусилителем руля, гидравлическими тормозами с усилителем, автоматической трансмиссией и даже кондиционером, что являлось редкостью для автомобилей того времени.

Технические характеристики и цена

Особую ценность представляет версия с кузовом кабриолета. Электрогидравлический механизм позволяет складывать крышу менее чем через минуту, при этом сохраняя полноценный комфорт для пассажиров заднего ряда при открытой крыше. А именно эта модель имеет:

Год выпуска: 1969 год.

Тип топлива: бензин.

Пробег: 30 000 км.

Коробка передач: автомат.

Двигатель: V-образный 8-цилиндровый, объем 6.4 литра.

Предлагаемая цена – 80 000 долларов. Следует отметить, что на международном рынке цены на Mercury Monterey 1969 года в хорошем состоянии могут варьироваться до 100 000 долларов и выше в зависимости от состояния и истории конкретного экземпляра.

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