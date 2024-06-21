Втілення "американської мрії": Mercury Monterey 1969 продають в Україні (фото)

Кабріолет з минулого – раритетний Mercury Monterey

У столиці України з'явилася рідкісна можливість придбати справжню легенду американського автопрому — Mercury Monterey 1969 року випуску в кузові кабріолет. Цей автомобіль є втіленням класичної американської розкоші та комфорту на чотирьох колесах.

Цей кабріолет поєднує все те, що асоціюється з "американською мрією" 60-х років: величезні розміри, потужний двигун, розкішний інтер'єр та неповторний стиль. Плавні лінії кузова, хромовані деталі та характерна решітка радіатора миттєво привертають увагу, нагадуючи про золоту еру дизайну американських автомобілів.

Історія та особливості

Mercury Monterey був флагманською моделлю підрозділу Ford Motor Company, орієнтованого на преміум-сегмент та найвибагливіших споживачів. Цей екземпляр є одним з небагатьох 6-місних кабріолетів у світі, який не лише зберігся до наших днів, але й пройшов ретельну процедуру відновлення до стану нового автомобіля.

Дизайн Monterey 1969 року є квінтесенцією американського стилю кінця 60-х. Довгий, елегантний кузов з плавними лініями, щедро прикрашений хромованими деталями, одразу привертає увагу. Характерна решітка радіатора з горизонтальними планками та подвійні передні фари, вбудовані в широкі крила, надають автомобілю неповторного вигляду.

Під капотом цього красеня ховається потужний V-подібний 8-циліндровий двигун об'ємом 6.4 літра. З потужністю близько 320-350 к.с. та крутним моментом приблизно 570-600 Нм, цей автомобіль здатний розганятися до 100 км/год за 8-9 секунд, що вражає навіть за сучасними стандартами.

Інтер'єр Monterey не менш вражаючий. Просторий 6-місний салон з комфортабельними диванами оздоблений високоякісними матеріалами: шкірою, деревом та хромом. Широка приладова панель з круглими циферблатами та кермо з тонким ободом створюють атмосферу справжнього американського автомобіля того періоду.

Технічно Monterey 1969 року був досить прогресивним. Він оснащувався гідропідсилювачем керма, гідравлічними гальмами з підсилювачем, автоматичною трансмісією та навіть кондиціонером, що було рідкістю для автомобілів того часу.

Технічні характеристики та ціна

Особливу цінність представляє версія з кузовом кабріолет. Електрогідравлічний механізм дозволяє складати дах менш ніж за хвилину, при цьому зберігаючи повноцінний комфорт для пасажирів заднього ряду при відкритому даху. А саме ця модель має:

Рік випуску: 1969.

Тип палива: бензин.

Пробіг: 30 000 км.

Коробка передач: автомат.

Двигун: V-подібний 8-циліндровий, об'єм 6.4 літра.

Пропонована ціна – 80 000 доларів. Слід зауважити, що на міжнародному ринку ціни на Mercury Monterey 1969 року в хорошому стані можуть варіюватися до 100 000 доларів і вище, залежно від стану та історії конкретного екземпляра.

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