Toyota и Lexus прекратят производство и отзывают популярные в Украине внедорожники

В авто выявили серьезные проблемы

Toyota недавно обнаружила серьезную проблему безопасности в своей новой модели Grand Highlander 2024 года. Компания вынуждена была приостановить производство из-за потенциального дефекта боковой шторки безопасности водителя.

Оказалось, что он может не сработать при аварии. Об этом пишет издание Аutoevolution.

Кого касается отзыва

Этот отзыв касается примерно 145 000 автомобилей, изготовленных на заводе Toyota в Принстоне, США. Проблема состоит в том, что при опущенном стекле водительской двери шторка безопасности может не раскрыться должным образом во время столкновения. Это нарушает федеральные стандарты безопасности и повышает риск травмирования водителя.

Отзыв также распространяется на модель Lexus TX, которая является близнецом Grand Highlander. Оба автомобиля производятся на одном заводе в Индиане, работающем с 1996 года. Toyota недавно инвестировала значительные средства в модернизацию этого объекта, внедрив систему совместной работы людей и роботов для повышения эффективности.

Компания планирует уведомить владельцев автомобилей о необходимости проверки до середины августа 2024 года. Владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, посетив специальные веб-сайты и введя VIN или номерной знак.

Grand Highlander, представленный в начале 2023 года, является большей версией популярного Highlander. Он построен на платформе TNGA-K и позиционируется как нечто среднее между обычным Highlander и более крупным Sequoia. Автомобиль доступен в трех комплектациях и оснащен разными вариантами двигателей, включая гибридные.

Lexus TX, премиальный аналог Grand Highlander, был представлен позже в том же году. Он имеет схожую техническую базу, но предлагает более роскошную оснастку и дополнительные опции двигателей.

Этот отзыв является серьезным вызовом для Toyota, особенно учитывая недавние инвестиции и высокие ожидания от новых моделей. Компания работает над быстрым решением проблемы безопасности своих клиентов.

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