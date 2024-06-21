Toyota та Lexus припинять виробництво і відкликають популярні в Україні позашляховики

В авто виявили серйозні проблеми

Toyota нещодавно виявила серйозну проблему безпеки у своїй новій моделі Grand Highlander 2024 року. Компанія змушена була призупинити виробництво через потенційний дефект бокової шторки безпеки водія.

Виявилось, що вона може не спрацювати при аварії. Про це пише видання Аutoevolution.

Кого стосується відкликання

Це відкликання стосується приблизно 145 000 автомобілів, виготовлених на заводі Toyota в Прінстоні, США. Проблема полягає в тому, що при опущеному склі водійських дверей шторка безпеки може не розкритися належним чином під час зіткнення. Це порушує федеральні стандарти безпеки та підвищує ризик травмування водія.

Відкликання також поширюється на модель Lexus TX, яка є близнюком Grand Highlander. Обидва автомобілі виробляються на одному заводі в Індіані, який працює з 1996 року. Toyota нещодавно інвестувала значні кошти в модернізацію цього об'єкта, впровадивши систему спільної роботи людей та роботів для підвищення ефективності.

Компанія планує повідомити власників автомобілів про необхідність перевірки до середини серпня 2024 року. Власники можуть самостійно перевірити, чи підпадає їхній автомобіль під відкликання, відвідавши спеціальні веб-сайти та ввівши VIN або номерний знак.

Grand Highlander, представлений на початку 2023 року, є більшою версією популярного Highlander. Він побудований на платформі TNGA-K і позиціонується як щось середнє між звичайним Highlander та більшим Sequoia. Автомобіль доступний у трьох комплектаціях та оснащений різними варіантами двигунів, включаючи гібридні.

Lexus TX, преміальний аналог Grand Highlander, був представлений пізніше в тому ж році. Він має схожу технічну базу, але пропонує більш розкішне оснащення та додаткові опції двигунів.

Це відкликання є серйозним викликом для Toyota, особливо враховуючи недавні інвестиції та високі очікування від нових моделей. Компанія працює над швидким розв'язанням проблеми для безпеки своїх клієнтів.

Раніше "Телеграф" писав про найнадійніший двигун Toyota. Він має ресурс понад 200 тисяч кілометрів.