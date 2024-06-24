Mitsubishi готується повернути 2 популярні в Україні моделі: вони стануть електромобілями

Автомобілі можуть отримати нові силові агрегати, і взагалі бути кардинально іншими

У 2017 році компанія Mitsubishi відродила свою легендарну назву Eclipse, несподівано використавши її для кросовера. Це викликало розчарування серед прихильників бренду.

Тепер з'явилася інформація про нові заявки на реєстрацію торгових марок інших культових назв Mitsubishi, зокрема Montero та Lancer Sportback, які також можуть бути застосовані до непередбачуваних моделей. Відповідну інформацію отримало видання Motor1.

Назва Montero зникла з ринку у 2006 році, але нещодавно Mitsubishi подала заявку на її реєстрацію до Відомства США з патентів і торговельних марок (USPTO). Заявка охоплює "автомобілі" та численні інші сфери застосування, що може вказувати на потенційну появу моделі з назвою Montero в майбутній лінійці Mitsubishi в США.

Якими будуть нові моделі авто від Mitsubishi

Компанія також подала заявку на реєстрацію назви "Lancer Sportback", яка спочатку була відхилена USPTO, але зараз перебуває на стадії апеляції. Lancer Sportback був п'ятидверною версією Lancer, представленою у 2010 році. Апеляція, подана в березні, визначає використання для "автомобілів та їх структурних елементів".

Особливий інтерес викликає реєстрація торгової марки Lancer Sportback. Відомо про співпрацю Mitsubishi з Nissan для випуску кількох нових гібридних та електричних моделей у США, включно з власною версією Leaf наступного покоління. Існують припущення, що Lancer Sportback може стати версією Mitsubishi Leaf (якщо патент буде схвалено).

Також час від часу з’являються чутки про новий пікап Mitsubishi для США та серійну версію концепту D:X (який може еволюціонувати в наступну Delica). Однак до цієї інформації слід ставитися скептично. Перевірені дані з'являться лише тоді, коли перші нові моделі Mitsubishi почнуть сходити з конвеєра, орієнтовно у 2025 році для 2026 модельного року.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що Toyota та Lexus відкликають популярні в Україні позашляховики. Вони також знімають їх з виробництва.