В Японії вперше затримали водія електровалізи: що він порушив

Цей вид транспорту стає все популярнішим

У місті Осака, Японія, стався безпрецедентний випадок: місцева поліція вперше затримала водія електровалізи. Несподівано для всіх порушницею виявилася туристка з Китаю.

Вона була щиро здивована тим, що її дії можуть бути протизаконними. Про це пише видання Kyodonews.

За що оштрафували водійку електровалізи

Хоча для керування цим інноваційним засобом пересування не потрібні водійські права, його використання на вулицях міста суворо заборонено через невідповідність стандартам безпеки дорожнього руху. Цей інцидент викликав жваву дискусію щодо регулювання нових форм мікромобільності.

Електровалізи, які нещодавно набули неабиякої популярності в Японії попри свою високу вартість (близько 1000 доларів США), по факту є гібридом звичайного багажу та електроскутера. Ці пристрої можна як традиційно котити за собою, так і використовувати як транспортний засіб, активувавши спеціальний режим з висувним кермом та підніжками.

Технічні характеристики електровалізи

максимальна швидкість досягає 13 км/год;

дальність поїздки на одному заряді — до 10 км;

здатність витримувати навантаження до 100 кг;

власна вага — приблизно 18 кг;

наявність USB-порту для зарядки мобільних пристроїв.

Осакський інцидент — не поодинокий випадок зіткнення інновацій з законодавством. Подібні ситуації вже виникали в Китаї та США, що свідчить про глобальний характер проблеми.

В Україні поки що не зафіксовано випадків затримання за використання електровалізи. Однак, враховуючи світові тенденції, експерти ставлять питання: чи не час законодавству адаптуватися до нових реалій мікромобільності та внести відповідні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення?

Раніше "Телеграф" писав, що в Ірпені підлітки на електросамокаті влетіли в авто, але протокол отримав водій. Неповнолітня дівчинка отримала травми.