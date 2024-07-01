Сохраните краску и салон: что нужно делать с авто в 30-градусную жару

От автомобилиста требуется знание нескольких простых нюансов

Летняя жара может быть настоящим испытанием не только водителей и пассажиров, но и самого автомобиля. Высокие температуры оказывают негативное влияние на различные системы и компоненты транспортного средства, начиная от лакокрасочного покрытия и заканчивая двигателем.

Чтобы сохранить свой автомобиль в хорошем состоянии и обеспечить комфортные поездки, следует соблюдать несколько важных правил. Рассмотрим, что нужно делать с авто в 30-градусную жару.

Защита кузова

Регулярно мойте автомобиль, желательно каждые 2-3 дня. Пыль и грязь на кузове могут вступать в реакцию с краской под влиянием высоких температур, что приводит к выцветанию цвета и коррозии металла. Используйте специальные химические средства на автомойке или мойте машину самостоятельно мягкими щетками и проточной водой.

Паркуйте автомобиль в тени или используйте специальный сезонный чехол. Даже кратковременное пребывание на солнце при сильной жаре может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Уход за салоном

Используйте шторы для защиты от перегрева. Особое внимание уделите лобовому стеклу, ведь это самый большой "коридор" для солнечных лучей. Чрезмерный нагрев салона может привести к деформации пластиковых элементов и проблемам с электропроводкой.

Как охладить салон

Перед поездкой обязательно проветривайте салон. Включайте кондиционер заранее или используйте обдувку печи на холодном режиме. Откройте окна по обе стороны для лучшей циркуляции воздуха. Надевайте светлую одежду из натуральных материалов и пейте достаточно воды.

Уход за ключевыми узлами

Проверьте состояние радиатора и замените тормозную жидкость перед наступлением жары. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и работу вентилятора. Избегайте агрессивного стиля вождения и следите, чтобы двигатель работал на умеренных оборотах.

Дополнительные советы

Тонировка салона может значительно уменьшить нагрев. Однако следует помнить, что чрезмерная тонировка может быть запрещена законодательством. Если ваш автомобиль оборудован ГБО, не волнуйтесь – риск взрыва из-за жары крайне маловероятен.

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