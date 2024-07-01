Адская жара в столице: киевлян призывают не оставлять животных закрытыми в авто

Даже несколько минут могут стать роковыми

В связи с аномально жаркой погодой киевские власти обратились к горожанам с просьбой не оставлять своих домашних любимцев в авто. Температура в салоне под палящим солнцем может подняться до +50° и выше.

Это представляет смертельную угрозу для животных. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отметим, даже если вы оставляете окна чуть-чуть открытыми, это не гарантирует безопасности вашего любимца. Даже небольшой промежуток времени, проведенный в раскаленном автомобиле, может привести к тепловому удару, обезвоживанию и даже гибели животного.

Также в КГГА призывают киевлян не быть безразличными к судьбе уличных животных в жару. Вы можете помочь им, поставив миску с водой у дома или офиса и возобновляя воду в течение дня.

Чтобы уберечь своих любимцев от жары, рекомендуется:

не брать животных с собой в поездки, если это не абсолютно необходимо;

никогда не оставляйте животных в авто надолго, даже если на улице облачно;

если вам все же нужно оставить животное в машине, выберите тенистое место, поставьте миску с водой и обеспечьте доступ к свежему воздуху.

Если вы видите животное, которое застряло в авто, немедленно звоните в службу спасения по номеру 112.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале рабочей недели в Киеве будет пик жары. Однако после нее придет мокрая погода с ветрами и небольшим понижением температуры.