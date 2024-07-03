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Битва титанов: BYD вплотную приблизился к Tesla, продав почти полмиллиона авто за последний квартал

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Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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BYD против Tesla
BYD против Tesla. Фото Pinterest

Эта ожесточенная конкуренция меняет картину автомобильной промышленности и обещает потребителям более широкий выбор.

В мире электромобилей происходят интересные перемены. Китайская компания BYD стремительно приближается к лидеру рынка – американской Tesla.

Как сообщили в Reuters, продажи BYD выросли на 21% в последнем квартале, достигнув 426,039 единиц. Тем временем Tesla столкнулась с вызовами на китайском рынке. Аналитики прогнозировали снижение поставок Tesla на 6% во втором квартале. Это связывается с жесткой конкуренцией в Китае и снижением спроса из-за отсутствия новых доступных моделей.

Американский производитель электромобилей сократил производство своего бестселлера Model Y на заводе в Шанхае с марта, чтобы удовлетворить снижение спроса на старые модели в Китае, втором по величине после рынка США. Его ведущий китайский конкурент BYD поддерживал стабильный рост продаж электромобилей.

Что происходит на китайском авторынке

Рынок электрокаров в Китае в целом демонстрирует стремительный рост. В мае новые энергетические транспортные средства, включая электромобили и гибриды, составили 46,7% общих продаж автомобилей в стране. Это свидетельствует о растущей популярности "зеленых" авто среди китайских потребителей.

Ранее Телеграф писал о том, что Китай становится новым автомобильным центром мира. Значительный рост китайского автопрома был зафиксирован на развивающихся рынках, в частности в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.

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