Это просто "ведра": эксперт назвал топ-3 самых плохих авто для ВСУ

Автоподборщики называют эти авто просто "ведрами"

Выбор надежного автомобиля для Вооруженных Сил Украины является критически важной задачей. Волонтеры и благотворительные организации активно собирают средства на транспорт для военных, но все модели одинаково подходят для сложных условий эксплуатации.

Эксперт по подбору авто поделился своим списком самых плохих вариантов для ВСУ. Эта информация может помочь избежать ошибок при выборе транспорта для фронта.

Какие авто не советуют покупать для ВСУ

По словам автоподборщика, существуют модели, которые категорически не стоит покупать для нужд армии из-за их ненадежности и частых неисправностей. Он составил антирейтинг с трех позиций, которые назвал "ведрами" из-за их низкого качества и высокой стоимости обслуживания. Как отметил эксперт в своем видео на TikTok-канале rozmytnyavto, эти автомобили могут подвести в самый неподходящий момент.

На первом месте антирейтинга оказался Hyundai Terracan. Этот внедорожник страдает частыми неисправностями, поэтому это надежный выбор для военных нужд. Эксперт подчеркивает, что постоянные проблемы и необходимость регулярного ремонта делают эту модель непрактичной для использования в полевых условиях.

Второе место занял Nissan Navara D-40. Хотя этот пикап имеет репутацию надежного автомобиля, версия D-40 оказалась проблемной.

Третье место разделили сразу два автомобиля. Первый – это 5-литровый Volkswagen Touareg, который, несмотря на мощный двигатель, имеет ряд конструктивных недостатков, что делает его непригодным для военного использования. Второй – Kia Sorento с 2.5-литровым дизельным двигателем CRDi мощностью 125 кВт. Эта модель также была охарактеризована как ненадежная.

При выборе автомобиля для ВСУ следует отдавать предпочтение проверенным временем моделям с высокой надежностью и простотой обслуживания. Важно учитывать не только первоначальную стоимость, но и затраты на эксплуатацию и ремонт в полевых условиях.

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