Це просто "відра": експерт назвав топ-3 найгірших авто для ЗСУ

Автопідбірники називають ці авто просто "відрами"

Вибір надійного автомобіля для Збройних Сил України є критично важливим завданням. Волонтери та благодійні організації активно збирають кошти на транспорт для військових, але не всі моделі однаково підходять для складних умов експлуатації.

Експерт з підбору авто поділився своїм списком найгірших варіантів для ЗСУ. Ця інформація може допомогти уникнути помилок при виборі транспорту для фронту.

Які авто не радять купувати для ЗСУ

За словами автопідбірника, існують моделі, які категорично не варто купувати для потреб армії через їхню ненадійність та часті несправності. Він склав антирейтинг з трьох позицій, які назвав "відрами" через їхню низьку якість та високу вартість обслуговування. Як зазначив експерт у своєму відео на TikTok-каналі rozmytnyavto, ці автомобілі можуть підвести у найбільш невідповідний момент.

На першому місці антирейтингу опинився Hyundai Terracan. Цей позашляховик страждає від частих несправностей, тому це нанадійний вибір для військових потреб. Експерт підкреслює, що постійні проблеми та необхідність регулярного ремонту роблять цю модель непрактичною для використання в польових умовах.

Друге місце посів Nissan Navara D-40. Хоча цей пікап має репутацію надійного автомобіля, версія D-40 виявилася проблемною.

Третє місце розділили одразу два автомобілі. Перший — це 5-літровий Volkswagen Touareg, який, попри потужний двигун, має ряд конструктивних недоліків, що роблять його непридатним для військового використання. Другий — Kia Sorento з 2.5-літровим дизельним двигуном CRDi потужністю 125 кВт. Ця модель також була охарактеризована як ненадійна.

При виборі автомобіля для ЗСУ слід віддавати перевагу перевіреним часом моделям з високою надійністю та простотою обслуговування. Важливо враховувати не лише початкову вартість, але й витрати на експлуатацію та ремонт в польових умовах.

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