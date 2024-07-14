Більше так не робіть: 5 помилок при запуску двигуна, які помалу знищують ваше авто

Це найбільш поширені помилки, яких припускаються водії при запуску двигуна

Багато водіїв, самі того не усвідомлюючи, щодня роблять помилки, які можуть скоротити термін служби їхніх автомобілів. Одна з них – неправильний запуск двигуна.

Це перший крок у будь-якій поїздці, і хоча він здається простим, грубі помилки при запуску можуть значно вплинути на довговічність вашого автомобіля. Експерти з автомобільної галузі поділилися важливими порадами, які допоможуть водіям зберегти авто у відмінному стані.

Як правильно запускати двигун: поради водіям

Перше, на що варто звернути увагу — це відмова від застарілої звички натискати педаль газу перед запуском. У сучасних автомобілях ця дія не тільки непотрібна, але й може бути шкідливою. Електронні системи впорскування палива самостійно регулюють його подачу при холодному запуску, тому додаткове втручання водія може порушити цей процес.

Також експерти радять переглянути підхід до прогріву двигуна. Тривалий прогрів на холостому ходу, який багато хто вважає корисним, насправді може призвести до підвищеного зносу деталей та перевитрати палива. Натомість рекомендується почати рух одразу після запуску, але перші кілометри їхати на низьких обертах, даючи двигуну поступово набрати робочу температуру.

Ще одна важлива порада — не допускати повного вичерпання пального в баку. Це може не тільки залишити вас на узбіччі, але й серйозно пошкодити паливний насос та забруднити паливну систему.

Після інтенсивної їзди не варто одразу вимикати двигун. Дайте йому можливість попрацювати на холостому ходу 1-2 хвилини для плавного охолодження. Це особливо важливо для турбованих двигунів.

Нарешті, експерти застерігають від частих коротких поїздок. Такий режим експлуатації може призвести до накопичення конденсату в системі вихлопу та моторному мастилі, що згодом може викликати серйозні проблеми.

Дотримуючись цих простих, але ефективних правил, ви зможете значно продовжити термін служби вашого автомобіля, зменшити ризик несподіваних поломок та заощадити на ремонті. Пам'ятайте, що правильний догляд за автомобілем починається з моменту запуску двигуна і триває протягом усієї поїздки.

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