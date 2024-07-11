Их допускают даже опытные водители: 5 ошибок при измерении давления в шинах

Правильное давление в шинах делает поездку более комфортной

Правильное давление в шинах — ключевой фактор безопасности и экономичности вождения. Однако даже опытные водители порой допускают ошибки при его измерении и корректировке.

Разберемся, как избежать типичных ошибок и обеспечить оптимальное давление в колесах вашего автомобиля. И кстати, не забывайте о запаске – давление также нужно регулярно проверять и в этом колесе.

Игнорирование рекомендаций производителя

Многие автовладельцы не обращают внимания на информацию, указанную производителем. А зря — эти данные обычно размещены на внутренней стороне лючка бензобака или на стойке кузова. Там указано оптимальное давление для различных размеров шин и степеней загрузки автомобиля.

Неучет загрузки автомобиля

Стандартное давление в 2,1-2,2 бар подходит для комфортной езды с тремя пассажирами и небольшим багажом. Однако при полной загрузке автомобиля давление следует увеличить до 2,3-2,8 бар. Игнорирование этого факта может привести к повышенному износу шин и ухудшению управляемости.

Измерение давления на горячих шинах

Одна из самых распространенных ошибок — проверка давления сразу после поездки. Замеры необходимо производить только на холодных шинах. После движения шины нагреваются, что приводит к увеличению давления воздуха внутри них. Это может дать неверные показания и привести к неправильной корректировке.

Спешка при измерении

Многие водители проверяют давление наспех, например, во время короткой остановки на АЗС. Такой подход часто приводит к неточным измерениям. Важно выделить время для тщательной проверки всех четырех колес, включая запасное. кроме того, не все манометры одинаково точны. Использование некачественных или неоткалиброванных приборов может привести к ошибочным показаниям. Лучше использовать проверенные цифровые манометры или регулярно проверять точность механических устройств.

Игнорирование сезонных изменений

Давление в шинах меняется с изменением температуры окружающей среды. Зимой воздух в шинах сжимается, а летом расширяется. Опытные водители рекомендуют проверять давление не реже одного раза в месяц, а также при значительных перепадах температуры. Даже если шины выглядят нормально, давление в них может быть недостаточным.

Правильное измерение и поддержание оптимального давления в шинах не только продлевает срок их службы, но и обеспечивает безопасность на дороге, улучшает управляемость автомобиля и снижает расход топлива. Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете максимально эффективно использовать ваши шины и повысить комфорт вождения.

Ранее "Телеграф" писал, каким должно быть давление в шинах летом. Замеры рекомендуют делать регулярно.