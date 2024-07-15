Что означает синяя дорожная разметка и когда она используется

Мало кто знает, что она означает

Немногие украинские автомобилисты знают о существовании синей дорожной разметки. Это неудивительно, ведь она была внедрена относительно недавно.

Однако это новшество имеет важное значение для организации дорожного движения в городах, особенно в отношении парковки транспортных средств. Рассказываем, для чего она предназначена.

Что означает синяя дорожная разметка на дорогах Украины

Синяя дорожная разметка — это нововведение, призванное упорядочить парковку в украинских городах. Согласно правилам, эта разметка наносится на проезжую часть вдоль тротуаров и обозначает специально отведенные стояночные площадки автомобилей. Важно отметить, что синяя разметка может использоваться при определенных условиях, таких как оплата за парковку, ограничение продолжительности стоянки или предназначение для конкретной категории водителей.

В разделе 34 ПДД, а именно в пункте 1.33, который был добавлен постановлением №1091 от 29.09.2021, четко определено назначение синей разметки. Она отмечает "отведенные площадки для парковки транспортных средств, размещенные вдоль проезжей части улицы, дороги при оговоренных условиях". Это означает, что водители должны быть внимательными и соблюдать правила парковки в соответствии с нанесенной разметкой и установленными знаками.

Синяя разметка может указывать на разные способы парковки: вдоль тротуара, перпендикулярно ему или "елочкой". Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и преимущества в зависимости от ситуации на дороге. Например, парковка "елкой" позволяет эффективнее использовать пространство на узких улицах, тогда как перпендикулярная парковка удобна на широких проспектах.

Ранее Телеграф также писал, для чего существует желтая разметка на украинских дорогах. Она тоже появилась несколько лет назад.