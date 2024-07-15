Що означає синя дорожня розмітка і коли вона використовується

Мало хто знає, що вона означає

Мало хто з українських автомобілістів знає про існування синьої дорожньої розмітки. Це не дивно, адже її впровадили відносно нещодавно.

Проте ця новація має важливе значення для організації дорожнього руху в містах, особливо щодо паркування транспортних засобів. Розповідаємо, для чого вона призначена.

Що означає синя дорожня розмітка на дорогах України

Синя дорожня розмітка — це нововведення, яке покликане впорядкувати паркування в українських містах. Згідно з правилами, ця розмітка наноситься на проїзну частину вздовж тротуарів і позначає спеціально відведені майданчики для стоянки автомобілів. Важливо зазначити, що синя розмітка може використовуватися за певних умов, таких як оплата за паркування, обмеження тривалості стоянки або призначення для конкретної категорії водіїв.

У розділі 34 Правил дорожнього руху, а саме в пункті 1.33, який був доданий постановою №1091 від 29.09.2021, чітко визначено призначення синьої розмітки. Вона позначає "відведені майданчики для паркування транспортних засобів, розміщені вздовж проїзної частини вулиці, дороги за обумовлених умов". Це означає, що водії повинні бути уважними та дотримуватися правил паркування відповідно до нанесеної розмітки та встановлених знаків.

Синя розмітка може вказувати на різні способи паркування: уздовж тротуару, перпендикулярно до нього або "ялинкою". Кожен із цих варіантів має свої особливості та переваги залежно від конкретної ситуації на дорозі. Наприклад, паркування "ялинкою" дозволяє ефективніше використовувати простір на вузьких вулицях, тоді як перпендикулярне паркування зручне на широких проспектах.

Раніше "Телеграф" також писав, для чого існує жовта розмітка на українських дорогах. Вона теж з'явилась кілька років тому.