Простое и логичное правило, о котором знают не все: как нужно садиться в авто и выходить из него

Правильное садиться в машину и выходить из нее — это не только вопрос удобства, но и безопасности

Многие водители не задумываются о том, что существуют правила не только для управления автомобилем, но и для того, как садиться в машину и выходить из нее. Давайте разберемся, как это делать правильно с точки зрения ПДД.

Прежде всего, важно понимать, что согласно определению, водитель является таковым только когда управляет транспортным средством в процессе движения. Как только человек выходит из машины, он становится пешеходом и должен соблюдать соответствующие правила.

Все правила – как для пешеходов

Движение пешеходов регламентируется разделом 4 ПДД. Ключевой момент: при движении по краю проезжей части пешеходы обязаны идти навстречу потоку транспортных средств. Это логично, так как позволяет видеть приближающиеся автомобили и контролировать ситуацию.

Как правильно садиться в машину

Подойдите к автомобилю, двигаясь навстречу транспортному потоку. Обойдите свой автомобиль спереди. Затем откройте водительскую дверь и сядьте за руль. Такой порядок действий позволяет эффективно контролировать дорожную обстановку вокруг автомобиля.

Как правильно выходить из машины

Перед тем как открыть дверь, убедитесь, что это не помешает движению других автомобилей. Для этого лучше всего повернуть голову налево и посмотреть назад. Затем выйдите из машины и закройте дверь. После этого обойдите свой автомобиль сзади, двигаясь навстречу транспортному потоку, и переместитесь на тротуар.

Правила для пассажиров

Пассажирам, которые собираются ехать на заднем сиденье, рекомендуется садиться только со стороны тротуара. Если посадка происходит на прилегающей территории, то можно садиться с любой стороны.

Ответственность за нарушения

Хотя прямых штрафов за нарушение пункта 4.1 ПДД нет, существует общая ответственность за нарушение пешеходом любого пункта ПДД. Статья 127 ч.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф за это в размере 225 грн.

Ранее "Телеграф" писал, какие самые максимальные штрафы могут выписать пешеходам и за что. Как мы видим, ответственность за безопасность на дороге несут не только водители.