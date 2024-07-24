Отберут права надолго: в Украине предлагают ужесточить наказание за ДТП

В настоящее время в Украине наказание за ДТП и последствия не соразмерны, считают нардепы

ДТП в Украине ежегодно уносят жизни тысяч людей. В частности, в течение 2023 года в Украине произошло 23 642 аварии с погибшими и травмированными. В результате ДТП также люди получают серьезные травмы — некоторые из них навсегда остаются инвалидами.

Однако часто у виновников этих аварий суд даже не отнимает права. Все — из-за "лазейки" в законе, которую сейчас и предлагают убрать законодатели. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11429, предусматривающий ужесточение наказания за совершение ДТП с пострадавшими.

"Телеграф" проанализировал основные положения документа и возможные последствия его принятия для украинских автомобилистов. Инициаторы законопроекта — депутаты IX созыва Владимир Мороз и Валерий Гнатенко — в пояснительной записке отмечают, что принятие проекта позволит предотвратить совершение новых правонарушений по безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Также, по их мнению, наступившие общественно опасные последствия будут соизмеримы с назначенным размером дополнительного наказания.

Сейчас за нарушение ПДД, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение, или если такие деяния повлекли гибель нескольких человек, то виновного в совершении аварии лишают права управлять ТС сроком до 3 лет. А если такие деяния повлекли за собой смерть человека или причинили ему тяжкое телесное повреждение, то виновника могут лишить водительского удостоверения на срок до 3 лет или без такого. Суды, рассматривая уголовные дела по статье 286 УКУ, часто выносят приговор без лишения прав. Это противоречит соизмеримости последствий ДТП и наказанию за его совершение, уверены народные избранники.

Справка. По состоянию на данный момент, кроме лишения прав управления транспортными средствами, виновник ДТП, в котором потерпевший получил средней тяжести телесные повреждения, должен заплатить штраф в размере до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов граждан или может получить исправительные работы до 2 лет, или арест или ограничение свободы на срок до 6 мес и 3 лет соответственно.

Если те же действия повлекли смерть потерпевшего или получил тяжелые травмы, виновник ДТП может получить тюремный срок от 3 до 8 лет. И, как уже говорилось, его могут лишить прав вождения на срок до 3 лет или не делать этого.

Если погибли несколько человек, виновника могут посадить на срок от 5 до 10 лет. Также его лишают права вождения на срок до 3 лет.

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