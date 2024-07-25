Маску и не снилось: затейливые украинцы превратили аккумуляторы Tesla в системы автономного питания

Один аккумулятор превращается в 12 автономных систем.

На окраине Киева в небольшом гараже группа механиков исследовала поврежденный автомобиль Tesla, разбирая его на части. Однако их целью было не восстановление авто, а извлечение аккумулятора для дальнейшего использования для получения источника питания для домов и предприятий.

Они могут превратить один неподходящий аккумулятор от Tesla в несколько домашних энергетических систем. Так, украинский бизнес адаптируется к постоянным перебоям с электроснабжением. Эти проблемы возникли в результате серии российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины с начала года. Об этом украинцы рассказали изданию Financial Times.

Как это работает

Как известно, Россия повредила более половины энергогенерирующих мощностей Украины. Это вынудило энергетические компании внедрять масштабные отключения электроэнергии по всей стране, покидая жилые дома и предприятия без света до 20 часов в сутки.

Бизнес вынужден приспосабливаться к новым реалиям. В Киеве возле магазинов и кафе можно увидеть генераторы, которые включаю, когда исчезает электроснабжение. Многие домохозяйства в столице также подключают свои приборы к аккумуляторным системам.

Александр Бенца, 30-летний предприниматель, увидел в этой ситуации возможность развития своего бизнеса. В течение многих лет он покупал поврежденные Tesla на страховых аукционах в США и импортировал их в Украину, где команда восстанавливала их и перепродавала.

Когда начались самые серьезные отключения электроэнергии, Бенца понял, что его деятельность может приобрести новое направление. Он обнаружил, что электричество может разделить аккумулятор Tesla на несколько отдельных энергетических систем.

Бенц объясняет: "Старая Tesla стоит примерно 10 000 долларов. Из нее можно сделать 12 аккумуляторных систем, а также продать другие детали". Он назвал свой новый бренд Ukrainian Autonomous Systems.

Каждая созданная таким образом система имеет мощность 5 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить освещение и электроприборы (за исключением энергоемкого электрического отопления) в типичной киевской квартире в течение 10 часов. Часть систем Бенца продает армии по себестоимости, но большинство его клиентов – гражданские лица. За последние два месяца спрос вырос от почти нулевого до очень высокого.

"То, что мы наблюдаем сейчас — это лишь маленькая часть проблемы. Зимой ситуация станет гораздо серьезнее", — прогнозирует Бенца.

Эксперты утверждают, что украинцы будут сталкиваться с перебоями в электроснабжении до окончания войны, поскольку российские атаки будут продолжаться, а ремонтные работы невозможно быстро выполнить.

Владимир Омельченко, эксперт по энергетике Центра Разумкова, отмечает, что ожидается возобновление некоторых ключевых атомных и тепловых энергоблоков после завершения ремонтных работ, что облегчит ситуацию. Кроме того, нагрузка на сеть снизилась после того, как на прошлой неделе спала сильная жара.

Однако даже после ремонта электроснабжения для потребителей будет восстановлено до уровня 12 часов в сутки. К тому же новые российские атаки могут нанести дополнительный ущерб.

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