Крошечный электрокар становится безумно популярным в Европе: секрет не только в цене (фото, видео)
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Революционный электромобиль SWAPA ZIP покоряет Европу
Компактный электромобиль SWAPA ZIP, разработанный сингапурской компанией SWAPA, становится очень популярным в Европе. Хотя официальная презентация модели прошла только в ноябре 2023 года на международной ярмарке велосипедов и мотоциклов EICMA.
С ценой менее 15 000 евро, SWAPA ZIP может стать наиболее доступным вариантом для широкого круга потребителей, стремящихся к экологичному и экономичному способу передвижения по городу.
SWAPA ZIP: особенности
Этот инновационный электрокар сочетает в себе комфорт автомобиля и маневренность скутера, предлагая уникальное решение для жителей мегаполисов. SWAPA ZIP относится к категории микроавтомобилей EU L6E, что позволяет управлять им с 14 лет в некоторых европейских странах. Двухместный салон с расположением сидений один за другим обеспечивает комфорт как для водителя, так и для пассажира.
SWAPA ZIP: технические характеристики
Особое внимание разработчики уделили безопасности и удобству использования. Высокопрочные материалы конструкции и трехточечные ремни безопасности гарантируют высокий уровень защиты. А система "Touch-Parking" позволяет парковать ZIP на местах, обычно предназначенных для скутеров.
Технические характеристики поражают своей эффективностью при таком размере:
- максимальная скорость – 45 км/ч,
- запас хода – до 100 км в городском цикле,
- время зарядки – примерно 3,5 часа.
Инновационная система сменных литий-ионных аккумуляторов позволяет заряжать их дома, в гараже или на общественных зарядных станциях. Это значительно повышает удобство эксплуатации и решает проблему длительной зарядки. Интерьер SWAPA ZIP оснащен большим сенсорным экраном для управления навигацией, развлекательными функциями и настройками автомобиля.
Производитель позиционирует этот электрокар как инновационное решение для городских поездок. Благодаря сочетанию комфорта, доступности, передовых технологий и экологичного дизайна, он может стать великолепной альтернативой традиционным автомобилям.
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