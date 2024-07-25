Крошечный электрокар становится безумно популярным в Европе: секрет не только в цене (фото, видео)

Революционный электромобиль SWAPA ZIP покоряет Европу

Компактный электромобиль SWAPA ZIP, разработанный сингапурской компанией SWAPA, становится очень популярным в Европе. Хотя официальная презентация модели прошла только в ноябре 2023 года на международной ярмарке велосипедов и мотоциклов EICMA.

С ценой менее 15 000 евро, SWAPA ZIP может стать наиболее доступным вариантом для широкого круга потребителей, стремящихся к экологичному и экономичному способу передвижения по городу.

SWAPA ZIP: особенности

Этот инновационный электрокар сочетает в себе комфорт автомобиля и маневренность скутера, предлагая уникальное решение для жителей мегаполисов. SWAPA ZIP относится к категории микроавтомобилей EU L6E, что позволяет управлять им с 14 лет в некоторых европейских странах. Двухместный салон с расположением сидений один за другим обеспечивает комфорт как для водителя, так и для пассажира.

SWAPA ZIP: технические характеристики

Особое внимание разработчики уделили безопасности и удобству использования. Высокопрочные материалы конструкции и трехточечные ремни безопасности гарантируют высокий уровень защиты. А система "Touch-Parking" позволяет парковать ZIP на местах, обычно предназначенных для скутеров.

Технические характеристики поражают своей эффективностью при таком размере:

максимальная скорость – 45 км/ч,

запас хода – до 100 км в городском цикле,

время зарядки – примерно 3,5 часа.

Инновационная система сменных литий-ионных аккумуляторов позволяет заряжать их дома, в гараже или на общественных зарядных станциях. Это значительно повышает удобство эксплуатации и решает проблему длительной зарядки. Интерьер SWAPA ZIP оснащен большим сенсорным экраном для управления навигацией, развлекательными функциями и настройками автомобиля.

Производитель позиционирует этот электрокар как инновационное решение для городских поездок. Благодаря сочетанию комфорта, доступности, передовых технологий и экологичного дизайна, он может стать великолепной альтернативой традиционным автомобилям.

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