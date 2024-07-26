Зачем на спидометрах современных авто нанесены красные отметки: об этой важной функции мало кто знает

Красные отметки на спидометрах авто – это не просто элемент дизайна

Многие замечали на спидометрах машин небольшие яркие красные метки. Их назначение вызывает споры, особенно учитывая, что в разных моделях и поколениях автомобилей они расположены по-разному.

Когда появились эти метки, для чего они нужны и как изменилось их значение в современных автомобилях? Ответ может вас удивить.

Изначально красные метки на спидометрах наносили для информирования водителя о моменте переключения на следующую передачу. Например, в советских "Жигулях" на спидометре было три красные метки, указывающие скорость, при которой следовало переходить на следующую передачу при ускорении.

Современное значение красных меток

В наши дни, когда большинство автомобилей оснащены тахометрами и автоматическими коробками передач, красные метки на спидометрах приобрели новое значение. Теперь они, как правило, указывают на максимально разрешенную скорость в регионе, для которого произведен автомобиль.

Наиболее часто встречаются следующие отметки:

30 км/ч – максимальная скорость на особых участках дороги (например, возле школ),

50 км/ч – стандартное ограничение скорости в населенных пунктах большинства европейских стран,

90 км/ч и 130 км/ч (реже) – ограничения скорости за пределами населенных пунктов и на автомагистралях соответственно.

Эта система особенно полезна для начинающих водителей, которые могут ориентироваться на красные метки при движении в стандартных условиях. Но важно помнить, что в некоторых случаях могут действовать другие ограничения скорости, указанные на дорожных знаках. Водитель всегда должен в первую очередь руководствоваться актуальными знаками и разметкой на дороге.

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