Навіщо на спідометрах сучасних авто нанесені червоні позначки: про цю важливу функцію мало хто знає

Червоні позначки на спідометрах авто – це не просто елемент дизайну

Багато хто помічав на спідометрах машин невеликі яскраві червоні мітки. Їхнє призначення викликає суперечки, особливо враховуючи, що в різних моделях та поколіннях автомобілів вони розташовані по-різному.

Коли з’явилися ці мітки, для чого вони потрібні і як змінилося їхнє значення в сучасних автомобілях? Відповідь може вас здивувати.

Спочатку червоні мітки на спідометрах наносили для інформування водія момент перемикання на наступну передачу. Наприклад, у радянських "Жигулях" на спідометрі було три червоні мітки, що вказували на швидкість, при якій слід переходити на наступну передачу при прискоренні.

Сучасне значення червоних міток

У наші дні, коли більшість автомобілів оснащені тахометрами та автоматичними коробками передач, червоні мітки на спідометрах набули нового значення. Тепер вони, як правило, вказують на максимально дозволену швидкість у регіоні, для якого вироблено автомобіль.

Найчастіше зустрічаються такі позначки:

30 км/год – максимальна швидкість на спеціальних ділянках дороги (наприклад, біля шкіл),

50 км/год – стандартне обмеження швидкості у населених пунктах більшості європейських країн,

90 км/год та 130 км/год (рідше) – обмеження швидкості за межами населених пунктів та на автомагістралях відповідно.

Ця система особливо корисна для водіїв-початківців, які можуть орієнтуватися на червоні мітки при русі в стандартних умовах. Але важливо пам’ятати, що в деяких випадках можуть діяти інші обмеження швидкості, зазначені на дорожніх знаках. Водій завжди має насамперед послуговуватися актуальними знаками та розміткою на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, для чого насправді потрібна ручка над головою водія в авто. Є різні теорії та припущення про її призначення.