О прошлых "приключениях" авто расскажет ремень безопасности: проверьте это перед покупкой

Авто могло быть затоплено или побывать в ДТП – ремень безопасности обо всем расскажет

Покупка б/у автомобиля всегда связана с определенным риском. Каждый покупатель мечтает приобрести машину в идеальном состоянии, но иногда получает кота в мешке.

Существует немало уловок, которые помогают скрыть настоящую историю транспортного средства. Однако есть один элемент, который трудно обмануть – ремень безопасности. Этот простой, но немаловажный компонент может рассказать много интересного о прошлом авто, если знать, на что обращать внимание.

Что может поведать ремень безопасности?

Состояние ремня безопасности может указать на серьезные аварии, пережившие транспортное средство. При сильном ударе ремень безопасности растягивается, чтобы поглотить энергию столкновения. После этого он часто не возвращается в исходное состояние. Поэтому если ремень новый, а автомобиль подержанный — вероятно, он бывал в ДТП.

Признаки "бывалого" ремня

Проверяя ремень безопасности, обратите внимание на его упругость. Если он слишком легко вытягивается и медленно возвращается назад, это может свидетельствовать о перенесенной нагрузке. Также стоит присмотреться к текстуре ремня – потертости или изменение цвета на определенных участках могут указывать на прошлые приключения.

Проверка механизма

Не менее важно проверить работу механизма ремня безопасности. Если он щелкает или заедает при извлечении, это может быть признаком повреждения. В исправном состоянии ремень должен плавно извлекаться и быстро возвращаться на место.

Следы воды и песка

Внимательно осмотрите ремень на следы плесени. Если вы заметили характерные пятна или запах, это может свидетельствовать о том, что автомобиль был затоплен. Плесень часто появляется на ткани ремня после продолжительного контакта с водой.

Также обратите внимание на наличие песка или мелких частиц грязи в механизме ремня или на самой ткани. Это может указывать не только на возможное затопление, но и эксплуатацию автомобиля в экстремальных условиях, например, на песчаных пляжах или в пустынной местности. Особенно это актуально, если вы покупаете вездеход или пикап, например.

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