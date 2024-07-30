Китайцы на высоте: известных марок в десятке лучших авто мира становится все меньше
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Китайцы уверенно вытесняют всем известные автобренды
Японский гигант Toyota продолжает удерживать позицию мирового лидера по продажам автомобилей по состоянию на июнь 2024 года. Несмотря на незначительное снижение продаж на 0,3% по сравнению с прошлым годом, Toyota остается недостижимой для конкурентов.
На втором месте уверенно держится немецкий концерн Volkswagen, продемонстрировавший рост на 2,0%. Это свидетельствует об устойчивости европейского автопроизводителя в условиях меняющегося глобального рынка. Третье место снова за японцами – это компания Honda. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте авторитетного издания Focus2move.com.
А кто еще вошел в топ-10 лучших марок авто в мире?
Однако настоящей сенсацией рейтинга стал китайский производитель BYD, совершивший настоящий прорыв, поднявшись на 9 место. Компания показала феноменальный рост продаж на 24,6%, что является самым высоким показателем среди всех брендов в топ-10. Следует отметить, что еще пять лет назад BYD занимала лишь 49 место в мировом рейтинге. А BMW наоборот оказалась на 10-й строчке рейтинга.
На четвертом месте оказался американский Ford. За ним – Hyundai, Kia и Nissan.
Рейтинг основан на данных новых регистраций легковых транспортных средств, собранных со 159 рынков по всему миру. Он дает комплексную картину состояния мировой автомобильной индустрии и позволяет прогнозировать будущие тренды. Он отражает также то, что люди массово пересаживаются на электрокары и ценят передовые технологии.
Ожидается, что в последующие месяцы конкуренция на глобальном автомобильном рынке только усилится, ввиду того, что ведущие автопроизводители постоянно совершенствуют технологии и вкладывают значительные средства в развитие автопилота и других ведущих функций.
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