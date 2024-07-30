Китайцы на высоте: известных марок в десятке лучших авто мира становится все меньше

Китайцы уверенно вытесняют всем известные автобренды

Японский гигант Toyota продолжает удерживать позицию мирового лидера по продажам автомобилей по состоянию на июнь 2024 года. Несмотря на незначительное снижение продаж на 0,3% по сравнению с прошлым годом, Toyota остается недостижимой для конкурентов.

На втором месте уверенно держится немецкий концерн Volkswagen, продемонстрировавший рост на 2,0%. Это свидетельствует об устойчивости европейского автопроизводителя в условиях меняющегося глобального рынка. Третье место снова за японцами – это компания Honda. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте авторитетного издания Focus2move.com.

А кто еще вошел в топ-10 лучших марок авто в мире?

Однако настоящей сенсацией рейтинга стал китайский производитель BYD, совершивший настоящий прорыв, поднявшись на 9 место. Компания показала феноменальный рост продаж на 24,6%, что является самым высоким показателем среди всех брендов в топ-10. Следует отметить, что еще пять лет назад BYD занимала лишь 49 место в мировом рейтинге. А BMW наоборот оказалась на 10-й строчке рейтинга.

На четвертом месте оказался американский Ford. За ним – Hyundai, Kia и Nissan.

Рейтинг основан на данных новых регистраций легковых транспортных средств, собранных со 159 рынков по всему миру. Он дает комплексную картину состояния мировой автомобильной индустрии и позволяет прогнозировать будущие тренды. Он отражает также то, что люди массово пересаживаются на электрокары и ценят передовые технологии.

Ожидается, что в последующие месяцы конкуренция на глобальном автомобильном рынке только усилится, ввиду того, что ведущие автопроизводители постоянно совершенствуют технологии и вкладывают значительные средства в развитие автопилота и других ведущих функций.

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