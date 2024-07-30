Китайці на висоті: відомих марок у десятці кращих авто світу стає дедалі менше

Китайці впевнено витісняють всім відомі автобренди

Японський гігант Toyota продовжує утримувати позицію світового лідера з продажу автомобілів станом на червень 2024 року. Незважаючи на незначне зниження продажів на 0,3% порівняно з минулим роком, Toyota залишається недосяжною для конкурентів.

На другому місці впевнено тримається німецький концерн Volkswagen, який продемонстрував зростання на 2,0%. Це свідчить про стійкість європейського автовиробника в умовах мінливого глобального ринку. Третє місце знову за японцями — це компанія Honda. Відповідний рейтинг опубліковано на сайті авторитетного видання Focus2move.com.

А хто ще увійшов до топ-10 кращих марок авто у світі?

Однак справжньою сенсацією рейтингу став китайський виробник BYD, який здійснив справжній прорив, піднявшись на 9-те місце. Компанія показала феноменальне зростання продажу на 24,6%, що є найвищим показником серед усіх брендів у топ-10. Варто зазначити, що ще п'ять років тому BYD займала лише 49-те місце у світовому рейтингу. А BMW навпаки опинилась на 10 сходинці рейтингу.

На четвертому місці опинився американський Ford. За ним — Hyundai, Kia та Nissan.

Рейтинг базується на даних нових реєстрацій легкових транспортних засобів, зібраних з 159 ринків по всьому світу. Він надає комплексну картину стану світової автомобільної індустрії та дозволяє прогнозувати майбутні тренди. Він відображає також те, що люди масово пересідають на електрокари і цінують передові технології.

Очікується, що у наступні місяці конкуренція на глобальному автомобільному ринку лише посилиться, особливо з огляду на те, що провідні автовиробники постійно вдосконалюють технології та вкладають значні кошти в розвиток автопілоту та інших провідних функцій.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 авто з Франції, які підкорили світ. Ці машини не лише відображали дух епохи, але й формували майбутнє автомобілебудування.