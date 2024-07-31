Еще 2 популярные модели Toyota признали опасными: их тесты подделали

Toyota сообщила о новых случаях мошенничества при проведении сертификационных испытаний автомобилей

Японский автогигант Toyota обнародовал результаты внутреннего расследования, выявившего новые случаи мошенничества при проведении сертификационных испытаний автомобилей. Согласно заявлению компании, нарушения затронули семь моделей, в том числе популярные Camry и RAV4, хотя последний начали тестировать совсем недавно.

Как сообщают СМИ, выявленные нарушения касаются тестов на защиту пешеходов, боковые столкновения и удары рулевого управления. Toyota подчеркивает, что несмотря на выявленные нарушения в процедуре сертификации, никаких проблем с безопасностью автомобилей не обнаружено. Владельцам Toyota не требуется предпринимать каких-либо действий в связи с этой информацией.

Что стало причиной

Компания объясняет нарушения недостаточным пониманием сотрудниками важности процедур сертификации и недостаточным вовлечением менеджеров в этот процесс. Toyota заверяет, что проводит внутреннее расследование и принимает меры для исправления ситуации.

Это заявление последовало за предыдущим признанием компании в июне о масштабных нарушениях при тестировании шести моделей, включая Crown и люксовые модели Lexus RX. Тогда производство некоторых моделей в Японии было приостановлено.

Стоит отметить, что подобные нарушения были обнаружены и у других японских автопроизводителей, включая Mazda, Honda, а также у дочерних компаний Toyota — Hino Motors и Daihatsu Motor Co.

Ранее "Телеграф" писал, что Toyota и Lexus прекратят производство и отзывают популярные в Украине внедорожники. Владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв.