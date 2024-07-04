Всего 13 штук за месяц: продажи одной из самых популярных моделей Toyota упали по неожиданной причине

Сможет ли Toyota восстановить позиции своего флагманского гибрида

В мире автомобильной индустрии Toyota Prius давно стал синонимом инноваций и экологичности. Однако недавние события показали, что даже самые успешные модели могут столкнуться с неожиданными вызовами.

Когда Toyota представила новое поколение Prius, его успех был поразительным. Экстерьер и технические характеристики модели привлекли внимание многих, что привело к стремительному росту продаж в начале этого года. Однако, по данным отчета о продажах за второй квартал, в июне продажи Prius резко упали, и Toyota продала всего 13 автомобилей этой модели за месяц. Такая цифра шокировала даже самых пессимистических аналитиков. Это падение на 99,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году стало настоящим испытанием для репутации модели.

Причины спада продаж

В апреле Toyota объявила об отзыве Prius из-за проблемы с задней дверью, которая могла открываться во время движения. В то же время был введен запрет на продажу модели для решения этой проблемы. Производитель посоветовал владельцам активировать функцию автоматической блокировки дверей, чтобы предотвратить их открытие в случае короткого замыкания.

Но, несмотря на драматическое падение, общая картина продаж за первое полугодие 2024 года остается положительной. С 15,373 проданными единицами, Prius все еще демонстрирует рост на 2,9% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует об устойчивом интересе потребителей к модели, невзирая на временные трудности.

Ранее Телеграф рассказывал, что Toyota недавно обнаружила серьезную проблему безопасности в своей новой модели Grand Highlander. Этот вариант, представленный в начале 2023 года, является большей версией популярного Highlander.