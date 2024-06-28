Новый Toyota RAV4 уже тестирует: когда новинка может появиться в Украине (фото)

Ожидаем появление обновленных версий культовых авто

Недавно в Интернете появились неофициальные снимки двух ожидаемых моделей Toyota. Это обновленные кроссоверы RAV4 и Corolla Cross.

Судя по фотографиям, RAV4 претерпел значительные изменения в дизайне. Соответствующие снимки обнародовало издание Autohome.

Изменения в экстерьере

Особенно заметны трансформации передней части автомобиля, которая выглядит полностью переработанной. Любопытно, что на снимке представлена версия с черными элементами экстерьера, что традиционно типично для внедорожных модификаций.

Что касается Corolla Cross, то доступно только одно изображение. Однако даже на нем заметно, что новая модель будет отличаться от предшественницы как минимум обновленными фарами и бампером.

К сожалению, технические характеристики обоих автомобилей пока остаются тайной. Также нет информации о возможной дате презентации этих новинок от Toyota. Поэтому зря угадывать, когда новинка может появиться в Украине. Надеемся, что скоро производитель предоставит официальную информацию о своих новых авто.

Ранее "Телеграф" также писал о самом надежном двигателе Toyota, имеющем ресурс более 500 тысяч км. Им оборудовано всего несколько моделей авто.