Ще 2 популярні моделі Toyota визнали небезпечними: їх тести підробили

Toyota повідомила про нові випадки шахрайства під час проведення сертифікаційних випробувань автомобілів

Японський автогігант Toyota оприлюднив результати внутрішнього розслідування, яке виявило нові випадки шахрайства під час проведення сертифікаційних випробувань автомобілів. Згідно з заявою компанії, порушення торкнулися семи моделей, у тому числі популярні Camry та RAV4, хоча останню почали тестувати зовсім недавно.

Як повідомляють ЗМІ, виявлені порушення стосуються тестів на захист пішоходів, бічні зіткнення та удари кермового управління. Toyota підкреслює, що попри виявлені порушення у процедурі сертифікації, жодних проблем з безпекою автомобілів не виявлено. Власникам Toyota не потрібно вдаватися до будь-яких дій у зв’язку з цією інформацією.

Що спричинило порушення

Компанія пояснює порушення недостатнім розумінням співробітниками важливості процедур сертифікації та недостатнім залученням менеджерів до цього процесу. Toyota запевняє, що проводить внутрішнє розслідування та вживає заходів для виправлення ситуації.

Ця заява послідувала за попереднім зізнанням компанії в червні про масштабні порушення при тестуванні шести моделей, включаючи Crown та люксові моделі Lexus RX. Тоді виробництво деяких моделей у Японії було припинено.

Варто зазначити, що подібні порушення були виявлені й в інших японських автовиробників, включаючи Mazda, Honda, а також дочірні компанії Toyota — Hino Motors і Daihatsu Motor Co.

Раніше "Телеграф" писав, що Toyota та Lexus припинять виробництво та відкликають популярні в Україні позашляховики. Власники можуть самостійно перевірити, чи їх автомобіль підпадає під відгук.