Пробег 700 тыс. км и более: самые живучие авто, которые ездят по дорогам Украины (фото)

Это своеобразный симптом надежности двигателя.

Автомобили с большим пробегом часто вызывают недоверие у покупателей, но некоторые модели способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных проблем. Такие "долгожители" обычно имеют простую конструкцию, надежные двигатели и трансмиссии, а также отличаются неприхотливостью в обслуживании. На украинском рынке можно найти немало автомобилей, прошедших 500 тысяч километров и больше, но все еще остающихся в хорошем техническом состоянии.

По данным популярного сайта auto.ria.com, среди таких выносливых моделей есть как представители премиум-сегмента, так и бюджетные автомобили. Рассмотрим наиболее живущие автомобили, которые можно встретить на дорогах Украины.

Toyota Land Cruiser 2002

Автомобиль Toyota Land Cruiser 2002 года выпуска продают в Украине за безумные для этого пробега деньги – 36 666$. При этом на одометре цифры впечатляют – 503 тысячи километров. Такой высокий ценник, вероятно, связан с тем, что машина полностью переделана для езды по бездорожью. Владелец машины называет ее уникальным экземпляром, который не должен пылиться в гараже.

BMW 5 Series 1993

Второй интересный экземпляр с чрезвычайно большим пробегом в Украине – это BMW 5 Series 1993 года выпуска. Машине уже 31 год и на одометре показывает 620 тыс. км пробега. Это и не удивительно – легендарный 2.5 л рядный 6-цилиндровый (192 л.с.) мотор способен и на большее. Владелец автомобиля указывает, что он находится на ходу каждый день и в технически исправном состоянии.

Mercedes-Benz 190 1990

Немецкий автопром действительно заслуживает звания легендарного. Ведь именно заводы этой страны производят машины, способные на нереально большие пробеги. Вот, например Mercedes-Benz 190 1990 года выпуска с пробегом 999 тысяч километров. 2-литровый двигатель Mercedes действительно способен на такие высокие цифры. Кстати, владелец говорит, что авто в технически исправном состоянии — "сел и уехал".

Opel Vectra 2006

Этот Opel Vectra 2006 имеет пробег 676 тысяч км, и это практически рекордные характеристики для этого 1,8-литрового мотора. Владелец отмечает, что купил этот автомобиль новым в салоне в 2006 году.

BMW 5 Series 2013

За 15 700$ в Украине продают BMW 5 Series 2013 года выпуска. Пробег – 999 тысяч километров – кажется нереальным за 10 лет. Впрочем, скорей всего, это правдивая информация. Ведь предыдущий зафиксированный пробег составил 393 километра. Его зафиксировали на дилерском СТО еще пять лет назад.

Ранее "Телеграф" писал, какие автомобили продаются на авторынке в Луцке. Оказывается, на этом рынке есть секретные площадки, о которых мало кто знает.