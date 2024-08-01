Это больше не работает: 5 мифов о надежности двигателя, о которых можно забыть

Почему турбированные двигатели могут быть надежнее атмосферных, а малый пробег не гарантирует долговечность

Большинство водителей легко смогут перечислить ряд характеристик и принципов работы двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающих его долговечность. Однако к современным силовым агрегатам эти стереотипы уже не применимы.

Вот пять самых распространенных мифов о надежности автомобильных двигателей, которые следует развеять. Что на самом деле влияет на долговечность современных двигателей.

Миф 1: безнаддувный двигатель надежнее турбированного

На первый взгляд это кажется логичным – чем меньше нагрузка на детали ДВС, тем меньше вероятность поломки устройства. Однако сейчас ситуация изменилась. Например, атмосферный 2,0-литровый двигатель G4KD компании Hyundai мощностью 150 л.с., несмотря на свою конструкцию, довольно часто начинает "есть" масло уже после 50 000 км, даже при бережной эксплуатации. Это связано со стремлением производителей максимально удешевить создание двигателя.

Кроме того, у некоторых атмосферных двигателей Nissan и даже Toyota аналогичные проблемы тоже есть, правда, появляются они несколько позже – ближе к 100 000 км.

Миф 2: цепной привод ГРМ лучше ременного

Многие водители считают, что цепь ГРМ надежнее ремня. Десяток лет назад такое мнение звучало разумно, но сейчас, в связи с тем же удешевлением, цепь ГРМ проектируется с учетом эксплуатации только в течение гарантийного срока.

Миф 3: бензин с более высоким октановым числом полезнее для двигателя

Многие автовладельцы считают, что использование бензина с более высоким октановым числом (А-98 вместо А-95) существенно продлевает срок службы силового агрегата и предохраняет его от проблем с топливом. Это также не соответствует действительности. В теплую погоду присадки, используемые для производства более высокооктанового бензина, быстро испаряются из горючего. В результате двигатель работает на бензине с более низким октановым числом.

Миф 4: чем меньше пробег, тем дольше прослужит двигатель

Устарело и представление о том, что чем меньше пробег автомобиля, тем дольше прослужит его двигатель. Это утверждение было актуально до эпохи частых городских пробок в мегаполисах. В современных условиях двигатель автомобиля, эксплуатируемого в городских условиях, подвергается большей нагрузке и, соответственно, износу из-за грубой езды в пробках и частого запуска в коротких поездках, чем при движении с постоянной высокой скоростью по трассе.

Миф 5: чем дороже масло, тем лучше для двигателя

Также не следует забыть распространенное среди автолюбителей мнение, что идеальным выбором для двигателя является только дорогое масло. Стоимость масла формируется из стоимости его компонентов и затрат производителя на маркетинг и рекламу продукта. Поэтому цены на абсолютно идентичные моторные масла со схожими характеристиками могут существенно отличаться, отчасти из-за высоких затрат одной из марок на рекламу.

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