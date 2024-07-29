Это убивает двигатель и не только: 4 роковые ошибки при эксплуатации авто летом

Правильная эксплуатация обеспечит долговечную работу двигателя

В летнее время важно помнить о правильной эксплуатации автомобиля. Эксперты отмечают, что именно летом часто проявляются неисправности из-за халатности технического обслуживания.

Рассмотрим самые распространенные ошибки автомобилистов, которые могут повредить двигатель. Не повторяйте их, и автомобиль будет служить годами без серьезного ремонта.

Неправильный выбор моторного масла

Автоэксперты рекомендуют менять моторное масло на более вязкое, которое лучше выдерживает высокие температуры и более эффективно смазывает детали двигателя. Зимнее масло, обычно редкое, плохо справляется со своими функциями в жару. Особенно это важно при движении в пробках, когда двигатель длительное время работает на холостых оборотах, что может привести к его перегреву.

Пренебрежение прогревом двигателя

Даже в жаркую погоду необходимо дать двигателю прогреться перед поездкой. Достаточно одной минуты, после чего можно начинать движение без сильных нагрузок до достижения рабочей температуры. Это поможет избежать преждевременного износа деталей.

Игнорирование перегрева

При повышении температуры двигателя свыше 90-95 градусов следует немедленно остановиться, выключить мотор и открыть капот. Через 10-15 минут следует долить антифриз и снова запустить двигатель. Перегрев может привести к серьезным повреждениям, таким как расплавленные поршни или трещины на головке блока цилиндров.

Несвоевременная замена антифриза

Многие водители забывают, что антифриз нужно менять каждые 50-60 тысяч километров пробега. Это значительно снижает риск возникновения поломки и обрыва ремня газораспределительного механизма.

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