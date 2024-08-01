Це більше не працює: 5 міфів про надійність двигуна, про які можна забути

Чому турбовані двигуни можуть бути надійнішими за атмосферні, а малий пробіг не гарантує довговічність

Більшість водіїв легко зможуть перерахувати низку характеристик та принципів роботи двигуна внутрішнього згоряння, що забезпечують його довговічність. Однак до сучасних силових агрегатів ці стереотипи вже не застосовуються.

Ось п’ять найпоширеніших міфів про надійність автомобільних двигунів, які слід розвіяти. Що насправді впливає довговічність сучасних двигунів.

Міф 1: безнаддувний двигун надійніший за турбований

На перший погляд, це здається логічним – чим менше навантаження на деталі ДВЗ, тим менша ймовірність поломки пристрою. Проте зараз ситуація змінилася. Наприклад, атмосферний 2,0-літровий двигун G4KD компанії Hyundai потужністю 150 к.с., попри свою конструкцію, досить часто починає "їсти" мастило вже після 50 000 км, навіть при дбайливій експлуатації. Це через прагнення виробників максимально здешевити виробництво двигуна.

Крім того, у деяких атмосферних двигунів Nissan і навіть Toyota аналогічні проблеми теж є, щоправда, з’являються вони дещо пізніше — ближче до 100 000 км.

Міф 2: ланцюговий привід ГРМ краще за ремінний

Багато водіїв вважають, що ланцюг ГРМ надійніший за ремінь. Десяток років тому така думка звучала розумно, але зараз у зв’язку з тим самим здешевленням ланцюг ГРМ проєктується з урахуванням експлуатації лише протягом гарантійного терміну.

Міф 3: бензин з вищим октановим числом корисніший для двигуна

Багато автовласників вважають, що використання бензину з вищим октановим числом (А-98 замість А-95) суттєво продовжує термін служби силового агрегату та оберігає його від проблем із пальним. Це також не відповідає дійсності. У теплу погоду присадки, що використовуються для більш високооктанового бензину, швидко випаровуються з пального. В результаті двигун працює на бензині з нижчим октановим числом.

Міф 4: що менше пробіг, то довше прослужить двигун

Застаріло й уявлення про те, що чим менше пробіг автомобіля, тим довше прослужить його двигун. Це твердження було актуальним до епохи частих заторів у мегаполісах. У сучасних умовах двигун автомобіля, що експлуатується в міських умовах, піддається більшому навантаженню і, відповідно, зносу через грубу їзду в пробках і частий запуск в коротких поїздках, ніж під час руху з постійною високою швидкістю трасою.

Міф 5: чим дорожче мастило, тим краще для двигуна

Також слід забути поширену серед автолюбителів думку, що ідеальним вибором для двигуна є лише дороге мастило. Вартість мастила формується із вартості його компонентів та витрат виробника на маркетинг та рекламу продукту. Тому ціни на абсолютно ідентичні моторні оливи зі схожими характеристиками можуть істотно відрізнятися, частково через високі витрати однієї з марок на рекламу.

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