Краткая, но яркая история двухцветных автомобилей в СССР: для кого создавали уникальные машины того времени

Обычные граждане СССР обычно не могли себе позволить такое авто

Автомобильная промышленность СССР часто ассоциируется с однообразием и ограниченным выбором. Однако было время, когда советские автопроизводители экспериментировали с дизайном и цветовыми решениями.

Особо интересным явлением стали двухцветные автомобили, появившиеся в 1950-х годах. Эти яркие машины не только привлекали внимание на улицах советских городов, но и имели особое предназначение. Рассмотрим, для кого создавались эти необычные для СССР автомобили и какую роль они играли в автомобильной истории страны.

Прорыв в палитре советского автопрома

В середине 1950-х годов советский автопром сделал неожиданный шаг. На фоне преимущественно серых и голубых автомобилей появились яркие двухцветные модели. Москвич-407 и ГАЗ-21 "Волга" стали первыми, кто получил такую необычную окраску. Это изменение было не просто косметическим — символизировало новый подход к дизайну автомобилей в СССР.

Экспортная ориентация

Главной причиной появления двухцветных автомобилей стал экспорт. Советский Союз стремился увеличить продажу своих автомобилей за границей, особенно в странах Западной Европы. Яркие, модные цвета должны были привлечь иностранных покупателей и конкурировать с западными моделями. Этот маркетинговый ход оказался довольно успешным – экспорт Москвича-407 вырос с 7000 единиц в 1958 году до почти 30000 в 1962 году.

Особенности дизайна

Двухцветное оформление автомобилей не было простой задачей для советских заводов. Чтобы обеспечить четкий переход между цветами, на Москвиче-407 появился хромированный молдинг. Это не только решало техническую проблему, но и придавало автомобилю элегантность. Цветовая палитра была достаточно разнообразной: светло-кремовый сочетался с темно-красным, зеленым или голубым.

Двухцветные автомобили стали настоящей изюминкой на советских дорогах. Производители предлагали 4 варианта распределения поверхности по цвету и 12 оттеночных комбинаций. Это обеспечивало почти полную уникальность каждого автомобиля. Шансы встретить две одинаковые двухцветные машины в потоке были скудными.

Хотя двухцветные автомобили предназначались преимущественно для экспорта, их можно было приобрести и в СССР. Однако это требовало дополнительной платы и связей. Чаще всего такие модели были доступны в версии Москвича. Эта опция позволяла советским гражданам почувствовать себя владельцами "иностранного" автомобиля, не уезжая за пределы страны.

К сожалению, мода на двухцветные автомобили в СССР оказалась недолговечной. Уже в конце 1960-х годов производители вернулись к более консервативным однотонным расцветкам.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, как в СССР тюнинговали свои автомобили. В эпоху тотального дефицита советские автолюбители проявляли удивительную изобретательность, стремясь выделить свой автомобиль из общей массы.