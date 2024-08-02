Не вистачить навіть 30 тисяч: скільки коштує посвідчення водія в 2024 році

Не всім по кишені

Посвідчення водія в Україні — дороге задоволення. Попри те, що нещодавно здавати на права без автошколи, отримати омріяний документ вдасться не кожному. У будь-якому разі — тим, хто не має 37 тисяч гривень.

Так, саме в таку суму обійдеться стати бажання стати водієм. "Телеграф" підрахував, скільки коштує це в 2024 році.

За що потрібно заплатити

Спочатку вам потрібно вивчити теорію. Робити це ви можете або в автошколі, або онлайн, або безкоштовно, вивчаючи посібники чи переглядаючи контент в Інтернеті. Середня вартість — 3 тисячі гривень.

Медична довідка (потрібна форма 086/о) коштує орієнтовно 600 грн. Залежно де ви її будете виготовляти.

Далі потрібно скласти теоретичний іспит. В касу Сервісного центру МВС ви сплачуєте 250 грн за сам екзамен та 45 грн за комісію банку.

Потім вам все ж таки потрібно буде записатись на водіння в автошколу. 1 урок тривалістю 60 хвилин коштує в середньому 800 грн (залежно від міста, де ви живете і від рівня автошколи). За законом потрібно 40 годин практичного водіння.

Прийняття практичного іспиту коштує 420 гривень + 45 гривень комісія банку. Якщо ви його склали успішно, можете отримати свої права. Для цього треба сплатити 515 грн +45 грн.

Шляхом простих підрахунків отримуємо суму в 37 тисяч гривень. Якщо вивчили теорію самостійно, можна зекономити приблизно 3 тисячі.

Раніше "Телеграф" писав, як працює шахрайська схема отримання водійського посвідчення без автошколи. Жертви не можуть поскаржитися у поліцію, а кошти ніхто не поверне.