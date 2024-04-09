Украинцам напомнили, как вернуть водительские права, если их забрали за пьяное вождение

В некоторых случаях нужно будет снова учиться в автошколе

Если у вас отняли права по статье 130 или 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, их можно вернуть. Сделать это можно только по истечении срока лишения.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, как это сделать. Сначала нужно пройти осмотр в медицинском заведении.

Далее необходимо снова сдавать экзамены на водительское удостоверение, при том как теорию, так и практику. В случае, если водитель имеет несколько категорий, экзамены сдает по самой высокой. Сделать это можно в сервисном центре. На время действия военного положения сделать это можно в любом сервисном центре, не зависимо от того, где ваш документ хранится.

Если человек, лишенный права управлять, успешно проходит медосмотр и сдает экзамены, ему возвращают водительское удостоверение.

Когда не возвращают водительское удостоверение

Если водитель получил водительское удостоверение впервые, сроком на 2 года, и его поймали пьяным за рулем, права ему не возвращают. Нужно снова проходить обучение в автошколе, теоретические и практические экзамены. Такое удостоверение снова будет иметь срок действия 2 года.

Ранее Телеграф писал, что в Украине у городского головы забрали удостоверение за пьяную езду. Событие произошло в начале 2024 года.