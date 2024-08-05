Не пропустив швидку? Готуй гаманець: які штрафи виписують за рагульство на дорозі

Скільки може коштувати водіям ненадання переваги спецтранспорту

Порушення правил дорожнього руху є однією з головних причин аварій та небезпечних ситуацій на дорогах. Одним із найсерйозніших порушень є ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Ненадання переваги аварійно-рятувальним службам

Згідно з чинними ПДР, водії зобов'язані надавати перевагу в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями. Це правило діє для всіх учасників дорожнього руху, незалежно від ситуації на дорозі.

Пункт 3.2 ПДР України говорить, що у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд. Ненадання такої переваги може призвести до створення аварійної ситуації, що несе загрозу життю та здоров'ю як рятувальників, так і інших учасників дорожнього руху.

Яке покарання передбачено

За ненадання переваги в русі спецтранспорту, що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, статтею 122 КУпАП передбачено штраф у розмірі 680 гривень. Варто зазначити, що депутати пропонують підвищити штрафи за ненадання переваги у русі транспорту швидкої допомоги, ДСНС та поліції до 1700-2550 грн. А також позбавляти права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року.

Раніше "Телеграф" писав, який штраф водіям можуть виписати за несправний ремінь безпеки. Експлуатація авто заборонена, якщо ремені безпеки не в робочому стані або мають видимі надриви на лямках.