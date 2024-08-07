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Этот "японец" остается эталоном надежности уже более 50 лет: чем порадует новая модель 2024 года

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Автор
Toyota Corolla 2024
Toyota Corolla 2024. Фото Car and driver

Этот автомобиль, известный своей долговечностью и экономичностью, теперь оснащен гибридной силовой установкой

Когда речь заходит о надежных автомобилях, имя Toyota всегда оказывается в центре внимания. Но одна из моделей заслужила репутацию невероятно выносливой и неприхотливой машины.

С момента своего появления на рынке в 1966 году, Corolla завоевала сердца миллионов водителей по всему миру благодаря своей исключительной надежности, долговечности и экономичности. Модель 2024 года продолжает эту традицию, предлагая не только проверенные временем качества, но и современные технологии, которые делают вождение еще более комфортным и безопасным.

Надежность, проверенная временем

Одной из главных причин, по которой Toyota Corolla считают одним из самых надежных автомобилей, является ее выдающаяся механика. Двигатели Corolla известны своей долговечностью — многие автомобили проходят более 300 000 километров без серьезных поломок. Это не просто слова: Toyota проводит тщательные испытания и исследования, чтобы гарантировать, что каждый компонент автомобиля отвечает самым высоким стандартам качества. Подвеска авто также хорошо адаптирована к различным дорожным условиям и редко требует ремонта. А кузов хорошо защищен от коррозии, что увеличивает срок службы машины.

Toyota Corolla 2024: современные технологии

Модель 2024 года предлагает множество обновлений, благодаря которым она выглядит еще более привлекательной. Corolla теперь доступна с гибридной силовой установкой, что не только снижает расход топлива, но и уменьшает выбросы CO2. Это делает ее идеальным выбором для тех, кто заботится о своем экологическом следе. Кроме того, новая Corolla оснащена передовыми системами безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и автоматическое экстренное торможение. Эти технологии не только защищают вас и ваших пассажиров, но и делают каждую поездку более спокойной.

Ранее "Телеграф" писал, что новый Toyota RAV4 уже проходит тестовые испытания. Судя по фотографиям, автомобиль претерпел значительные изменения в дизайне.

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