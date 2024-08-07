Цей "японець" залишається еталоном надійності вже понад 50 років: чим порадує нова модель 2024 року

Цей автомобіль, відомий своєю довговічністю та економічністю, тепер оснащений гібридною силовою установкою

Коли мова заходить про надійні автомобілі, ім’я Toyota завжди опиняється в центрі уваги. Але одна з моделей заслужила репутацію неймовірно витривалої та невибагливої машини.

З моменту появи на ринку в 1966 році, Corolla завоювала серця мільйонів водіїв по всьому світу завдяки своїй винятковій надійності, довговічності та економічності. Модель 2024 року продовжує цю традицію, пропонуючи не лише перевірені часом якості, а й сучасні технології, які роблять водіння ще комфортнішим та безпечнішим.

Надійність, перевірена часом

Однією з головних причин, з яких Toyota Corolla вважають одним із найнадійніших автомобілів, є її видатна механіка. Двигуни Corolla відомі своєю довговічністю – багато автомобілів проходять понад 300 000 кілометрів без серйозних поломок. Це не просто слова: Toyota проводить ретельні випробування та дослідження, щоб гарантувати, що кожен компонент автомобіля відповідає найвищим стандартам якості. Підвіска авто також добре адаптована до різних дорожніх умов та рідко потребує ремонту. А кузов добре захищений від корозії, що підвищує термін служби машини.

Toyota Corolla 2024: найсучасніші технології

Модель 2024 пропонує безліч оновлень, завдяки яким вона виглядає ще більш привабливою. Corolla тепер доступна з гібридною силовою установкою, що не лише знижує витрати палива, але й зменшує викиди CO2. Це робить її ідеальним вибором для тих, хто дбає про свій екологічний слід. Крім того, нова Corolla оснащена передовими системами безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, систему запобігання зіткненням та автоматичне екстрене гальмування. Ці технології не тільки захищають вас і ваших пасажирів, але й роблять кожну поїздку спокійнішою.

Раніше "Телеграф" писав, що новий Toyota RAV4 вже проходить тестові випробування. Судячи з фотографій, автомобіль зазнав значних змін у дизайні.