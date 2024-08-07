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Цей "японець" залишається еталоном надійності вже понад 50 років: чим порадує нова модель 2024 року

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Автор
Toyota Corolla 2024
Toyota Corolla 2024. Фото Car and driver

Цей автомобіль, відомий своєю довговічністю та економічністю, тепер оснащений гібридною силовою установкою

Коли мова заходить про надійні автомобілі, ім’я Toyota завжди опиняється в центрі уваги. Але одна з моделей заслужила репутацію неймовірно витривалої та невибагливої машини.

З моменту появи на ринку в 1966 році, Corolla завоювала серця мільйонів водіїв по всьому світу завдяки своїй винятковій надійності, довговічності та економічності. Модель 2024 року продовжує цю традицію, пропонуючи не лише перевірені часом якості, а й сучасні технології, які роблять водіння ще комфортнішим та безпечнішим.

Надійність, перевірена часом

Однією з головних причин, з яких Toyota Corolla вважають одним із найнадійніших автомобілів, є її видатна механіка. Двигуни Corolla відомі своєю довговічністю – багато автомобілів проходять понад 300 000 кілометрів без серйозних поломок. Це не просто слова: Toyota проводить ретельні випробування та дослідження, щоб гарантувати, що кожен компонент автомобіля відповідає найвищим стандартам якості. Підвіска авто також добре адаптована до різних дорожніх умов та рідко потребує ремонту. А кузов добре захищений від корозії, що підвищує термін служби машини.

Toyota Corolla 2024: найсучасніші технології

Модель 2024 пропонує безліч оновлень, завдяки яким вона виглядає ще більш привабливою. Corolla тепер доступна з гібридною силовою установкою, що не лише знижує витрати палива, але й зменшує викиди CO2. Це робить її ідеальним вибором для тих, хто дбає про свій екологічний слід. Крім того, нова Corolla оснащена передовими системами безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, систему запобігання зіткненням та автоматичне екстрене гальмування. Ці технології не тільки захищають вас і ваших пасажирів, але й роблять кожну поїздку спокійнішою.

Раніше "Телеграф" писав, що новий Toyota RAV4 вже проходить тестові випробування. Судячи з фотографій, автомобіль зазнав значних змін у дизайні.

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