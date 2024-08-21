Реальная ли экономия или бомба для двигателя? Что не так с экорежимом в авто

Автор поста считает, что лучше не использовать этот режим

Режим Eco Pro в современных автомобилях часто рассматривается владельцами как панацея для экономии топлива. Однако действительно ли этот режим оправдывает ожидания водителей? Подробно разберемся в плюсах и минусах, которые он может иметь.

Согласно пояснениям производителей, в экорежиме ограничивается работа систем комфорта, таких как кондиционер, подогрев сидений и зеркал, а также освещение. Кроме того, как отметил пользователь AutoFan на сайте сообщества автомобилистов driver.top, автомобиль очень долго катится накатом при отпущенной педали газа. Действительно, в этом режиме двигатель и колеса разъединяются, что позволяет автомобилю продолжать движение по инерции.

Эта особенность экорежима теоретически должна обеспечивать экономию горючего. Однако, как отмечает тот же AutoFan, в реальности эффект оказывается не столь существенным – лишь 5% дополнительного пробега на одном баке. И причина кроется в том, что при движении накатом двигатель все равно работает на холостых оборотах, потребляя около 1,6 л/100 км. А в обычном режиме при отпущенной педали газа двигатель выключает подачу топлива и расходов нет.

Кроме того, работа двигателя на холостых оборотах считается одним из самых неблагоприятных режимов для современных термонагруженных моторов. Производители пытаются свести его к минимуму, внедряя гибридные технологии или системы старт-стоп. Поэтому длительное качение в экорежиме может отрицательно сказаться на долговечности двигателя.

В комментариях к этому сообщению на портале driver.top другие автомобилисты также выразили мнение, что реальная выгода от использования экорежима сомнительна. Поэтому, несмотря на заманчивую идею экономии, следует учитывать возможные последствия для технического состояния автомобиля. В конце концов, экономический стиль вождения может быть эффективнее применения специального режима.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о режиме "В" на автомате. Эту передачу включают далеко не все.