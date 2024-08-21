Реальна економія чи бомба для двигуна? Що не так з екорежимом в авто

Автор посту вважає, що краще не користуватись цим режимом

Режим Eco Pro в сучасних автомобілях часто розглядається власниками як панацея для економії пального. Проте чи насправді цей режим виправдовує очікування водіїв? Детально розберемося у плюсах і мінусах, які він може мати.

Згідно з поясненнями виробників, в екорежимі обмежується робота систем комфорту, таких як кондиціонер, підігрів сидінь та дзеркал, а також освітлення. Окрім цього, як зазначив користувач AutoFan на сайті спільноти автомобілістів driver.top, автомобіль дуже довго котиться накатом при відпущеній педалі газу. Справді, в цьому режимі двигун і колеса роз'єднуються, що дозволяє автомобілю продовжувати рух за інерцією.

Ця особливість екорежиму теоретично мала б забезпечувати економію пального. Проте, як відзначає той же AutoFan, в реальності ефект виявляється не таким суттєвим — лише 5% додаткового пробігу на одному баку. І причина криється в тому, що під час руху накатом двигун все одно працює на холостих обертах, споживаючи близько 1,6 л/100 км. А у звичайному режимі при відпущеній педалі газу двигун вимикає подачу палива, тож витрат немає.

Крім того, робота двигуна на холостих обертах вважається одним із найнесприятливіших режимів для сучасних термонавантажених моторів. Виробники намагаються звести його до мінімуму, впроваджуючи гібридні технології чи системи старт-стоп. Тому тривале кочення в екорежимі може негативно позначитися на довговічності двигуна.

В коментарях до цього повідомлення на порталі driver.top інші автомобілісти також висловили думку, що реальна вигода від використання екорежиму є сумнівною. Тож, попри заманливу ідею економії, варто зважати на можливі наслідки для технічного стану автомобіля. Зрештою, економічний стиль водіння може бути ефективнішим за застосування спеціального режиму.

Раніше "Телеграф" також розповідав про режим "В" на автоматі. Цю передачу вмикають далеко не всі.