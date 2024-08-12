Режим "В" на "автомате": что это за передача и когда нужно ее включать

Этот режим может значительно облегчить управление автомобилем в определенных условиях

Автоматические коробки передач (АКПП) стали стандартом для большинства современных автомобилей благодаря своей удобной и простой эксплуатации. Однако не все водители знакомы с полным функционалом этих трансмиссий.

При включении этого режима трансмиссия автоматически переключается на более низкие передачи. Это создает сопротивление, замедляющее автомобиль за счет работы двигателя.

Назначение режима "B"

Режим "B" активируется, когда необходимо замедлить движение автомобиля без чрезмерного использования тормозов. Это позволяет избежать перегрева тормозной системы, что может произойти при длительном торможении.

Когда использовать режим "B"

Автопроизводители рекомендуется включать режим "B" в таких ситуациях:

Спуски: при движении по крутым спускам, чтобы снизить скорость без постоянного нажатия на тормоза.

Серпантины: на извивающихся дорогах, где требуется частое замедление.

Гололед: в условиях плохой сцепки с дорогой, когда стандартные тормоза могут оказаться недостаточно эффективными.

Преимущества использования режима "B"

Использование режима "B" помогает снизить нагрузку на тормоза, что в свою очередь уменьшает износ тормозных колодок и дисков. Это позволяет продлить их срок службы. Кроме того, этот режим дает водителю возможность лучше контролировать скорость автомобиля, что особенно важно в сложных дорожных условиях. На гибридных автомобилях режим "B" также может быть полезен, так как он способствует подзарядке аккумулятора за счет рекуперации энергии во время торможения.

Ранее "Телеграф" писал, когда не стоит ставить коробку-автомат на "нейтралку". Такие действия могут оказаться для нее губительными.