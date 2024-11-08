Когда в Украине подешевеет автогаз

Цена автогаза должна быть 33 гривны за литр

Стоимость автогаза на украинских АЗС продолжает расти, несмотря на удешевление бензина и дизтоплива. За последний месяц цена увеличилась в среднем на 1,63 грн за литр.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн объясняет это мировым дефицитом ресурса. Эксперты прогнозируют понижение цен только в январе 2025 года, пишет Информатор.

Адекватная цена автогаза сейчас должна составить около 33 гривен за литр. Однако таких меток на АЗС можно будет ожидать только зимой.

Цены на автогаз с начала осени подскочили более чем на 6 гривен за литр. Плановые ремонты на крупных предприятиях-производителях создали дополнительное напряжение со снабжением. Поэтому высокая закупочная стоимость добавляет к розничной цене около 2 гривен на литре.

По данным мониторинговой группы А-95, наибольшее удорожание зафиксировано в сетях VostokGaz и "Рур групп" — на 3 грн/л в течение октября. Сеть UPG продемонстрировала наименьший рост – 0,83 грн/л из-за более активного подорожания в сентябре.

Самые низкие цены удерживает сеть "Авантаж 7" — 32,95 грн/л. В Житомирской области на АЗС Marshal можно заправиться за 31,9 грн/л, а в Николаевской области в "БРСМ-Нефти" – за 32,29 грн/л.

Ранее Телеграф также рассказывал, что подорожания бензина и дизеля на АЗС после повышения акцизов не ожидаем. Есть три причины.