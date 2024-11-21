Сколько стоят "блатные" номера авто и кто их покупает

За крутые номерные знаки нужно будет заплатить немало

В мире авто существует особенная категория водителей, для которых престижность транспортного средства измеряется не только маркой машины или ее техническими характеристиками. Для них не менее важен и номерной знак.

Если дорогие внедорожники и представительские седаны уже никого не удивляют, то уникальный номер до сих пор может вызвать удивление. Рассказываем, сколько стоят самые дорогие номерные знаки в Украине и кто их выбирает.

Самыми дорогими, по официальным данным Главного сервисного центра МВД, являются последовательные комбинации от 0001 до 0009. В частности, номера 0001 и 0007 стоят 96 тысяч гривен. Остальные последовательные номера, например 0002, оцениваются в 60 тысяч гривен. Исключением стал номер 0006, стоимость которого составляет 12 тысяч гривен. По всей вероятности, это связано с тем, что число 6 имеет неоднозначную репутацию в среде водителей.

Интересно, что в 2023 году спрос на уникальные номерные знаки значительно вырос. По данным аналитиков, в августе и октябре было зарегистрировано около 800 новых и импортированных автомобилей с особыми номерами.

Самыми популярными стали номера с цифрой 7. За период с января по октябрь зарегистрировано 145 таких номеров, что на 50% больше по сравнению с 2021 годом. Второе место заняла комбинация 9999 — 123 регистрации против 80 в 2021 году.

Традиционно элитными считаются номера 7777, 0001 и 8888. Каждый из них имеет более 200 регистраций, хотя это меньше, чем в предыдущие годы Эксперты связывают это с ограниченным количеством таких номеров.

Кто покупает такие номера? В основном это обеспеченные люди, стремящиеся подчеркнуть свой социальный статус или просто желающие выделиться среди других автомобилистов.

Чтобы узнать наличие желаемого номера, нужно обратиться в региональный сервисный центр. Каждый желающий может приобрести уникальный номерной знак при наличии и готовности оплатить.

Ранее "Телеграф" также писал, что одна из стран ЕС вводит новые правила для украинцев с авто. Лица, проживающие в стране более 1 года должны получить немецкие номера и уплатить таможенную пошлину.