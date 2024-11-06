Dacia Bigster первым в мире получит уникальный гибридный двигатель: что известно о новинке

Это первый в мире автомобиль, получивший такую инновационную силовую установку

Новый гибридный Dacia Bigster HYBRID 155 получил уникальную силовую установку, состоящую из 1,8-литрового бензинового двигателя мощностью 107 л.с., электромотора на 50 л.с., высоковольтного генератора и аккумулятора емкостью 1,4 кВтч.

Особенностью модели стала трансмиссия без сцепления, которая имеет четыре передачи для работы с тепловым двигателем и две для электрического. Это решение обеспечивает более плавное и эффективное управление автомобилем.

По словам Патриса Хеттеля, генерального директора Horse, новый двигатель значительно повысит производительность и эффективность внедорожника Dacia Bigster в любых дорожных условиях. Инженерная команда в испанском Вальядолиде разработала силовую установку с учетом современных требований относительно низкого уровня выбросов и экологичности.

Ключевым преимуществом новой гибридной системы есть возможность работы на электрической тяге до 80% времени в городских условиях. Это позволило оптимизировать расход топлива и снизить выбросы CO2 на 6% по сравнению с предыдущей версией HYBRID 140.

О производителе

Horse Powertrain, со штаб-квартирой в Лондоне, имеет удивительную инфраструктуру: 17 производственных предприятий, 5 исследовательских центров и более 19 000 сотрудников по всему миру, включая 2 000 в Румынии. Компания способна производить около 5 миллионов силовых агрегатов в год и сотрудничает с такими производителями, как Renault, Volvo, Nissan и Mitsubishi.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Dacia обновила три бюджетных модели. Популярные автомобили получили новый экстерьер.