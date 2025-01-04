Заработали ли в Украине штрафы через камеры за отсутствие страховки на авто

В полиции все объяснили

Информация о том, что в Украине уже начали фиксировать и штрафовать водителей за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме через камеры не соответствует действительности, даже несмотря на вступление в силу соответствующего законопроекта.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"С начала года вступил в силу новый закон о страховании, предусматривающий проверку наличия страхового полиса подразделениями Национальной полиции, в том числе с использованием камер автофиксации. Но есть нюансы", — говорится в сообщении.

По словам полицейского, в Украине пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации по этому правонарушению. Чтобы это начало действовать, сначала нужно внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и нормативно-правовых актах, регулирующих этот вопрос. В частности, нужно на законодательном уровне предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения.

"Второе. Система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения. Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше", — говорит Белошицкий.

Он подчеркнул, что полицейские могут зафиксировать данное нарушение во время остановки авто, как было раньше. Поэтому при себе следует иметь актуальный страховой полюс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что камеры смогут определять пьяных водителей на дорогах.