Камеры смогут определять пьяных водителей на дорогах

Камеры замечают и анализируют все движения авто

На дорогах Великобритании появились камеры с искусственным интеллектом, которые могут фиксировать пьяных водителей. Они помогут копам эффективнее ловить нарушителей закона.

Об этом сообщает The Sun. Отмечается, что камеры с ИИ – самая современная технология, разработанная компанией Acusensus, работающей путем сканирования автомобилей.

Как пишет издание, камеры замечают все движения авто: повороты, резкие превышения скорости или даже неровное торможение. После фиксирования нетипичного движения полицейские получают уведомления.

Известно, что камеры успешно установили в Стаффордшире, Большом Манчестере, Девоне и Корнуолле. По словам копов, камеры кардинально изменяют правила, ведь фиксируют какие-либо нарушения.

"Наши офицеры не могут быть везде, но эти камеры позволяют нам направлять ресурсы туда, где они больше всего нужны", — говорит коп Саймон Дженкинсон.

К тому же ИИ не просто налагает мгновенные штрафы. Он учится, имитируя поведение офицеров, подмечать типичные признаки опьянения людей и фиксирует мельчайшие отклонения.

После того как полицейский получает данные о подозрительном автомобиле, его останавливают в ближайшей точке с патрульными. Джефф Коллинз, руководитель Acusensus в Великобритании, сказал, что камеры созданы для спасения жизни.

Как работают камеры видеонаблюдения с ИИ

Камеры с искусственным интеллектом анализируют проезжающие мимо транспортные средства, обнаруживая признаки нарушения вождения, например, повороты или неровную скорость. В случае обнаружения подозрительного поведения система посылает уведомление ближайшим копам.

После этого полицейские могут остановить авто и проверить водителя на наличие алкогольного или наркотического опьянения. Камеры мобильны, они устанавливаются в зонах повышенного риска.

Благодаря проверенной технологии, используемой для выявления нарушений использования мобильных телефонов и ремней безопасности, эти камеры действуют как "цифровые полицейские", помогая копам более эффективно выявлять опасных водителей.

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