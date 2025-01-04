Чи запрацювали в Україні штрафи через камеру за відсутність страховки на авто

У поліції все пояснили

Інформація про те, що в Україні вже почали фіксувати та штрафувати водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі через камери не відповідає дійсності, навіть попри набуття чинності відповідного законопроєкту.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"З початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси", — йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського, в Україні наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо цього правопорушення. Аби це почало діяти, спочатку треба внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та нормативно-правових актів, які регулюють це питання. Зокрема треба на законодавчому рівні передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

"Друге. Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше", — каже Білошицький.

Він наголосив, що поліцейські можуть зафіксувати дане порушення під час зупинки авто, як і раніше. Тому при собі слід мати актуальний страховий полюс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що камери зможуть визначати п'яних водіїв на дорогах.